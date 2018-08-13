خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد مظهری: ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان نه تنها جهان را با جنایت اخیر خود شوکه کرده بلکه بعد از کشتن کودکان یمنی وقیح تر از همیشه مانند مثل متداول در زبان عربی عمل کرده که «مقتول را کشته و در مراسم تشییع او هم شرکت کرده است» و اعلام کرده که در خصوص جنایتی که خود مرتکب شده و جان ۵۱ کودک یمنی را گرفته تحقیق و بررسی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم که جرأت تحقیق و بررسی مستقل و شفاف در خصوص این حمله را نداشته در واقع شریک جرم به حساب می آید و تنها کاری که در این خصوص انجام داده محکوم کردن این جنایت بوده است و آیا محکوم کردن می تواند تاوان کافی برای این جنایت باشد که عربستان با خونسردی تمام مرتکب آن شده است.

برای بررسی بهتر ابعاد مختلف این جنایت گفتگویی را با «علی مراد» پژوهشگر و تحلیلگر امور سیاسی لبنان ترتیب داده ایم که از نظر می گذرد:

*چرا پاسخ قاطعی نسبت به جنایت هایی که عربستان در یمن مرتکب می شود وجود ندارد؟

واقعیت این است که با شروع جنگ عربستان علیه یمن متوجه شده ایم که جامعه جهانی به عربستان و امارات چراغ سبز داده تا در یمن مرتکب جنایت هایی شوند که جامعه جهانی این جنایت ها را به عنوان جنایت جنگی می شناسد.

آمریکا تلاش می کند از انجام هرگونه تحقیق و بررسی بین المللی حتی از سوی یک تیم حقیقت یاب بین المللی در خصوص جنایت هایی که عربستان علیه غیرنظامیان یمنی در این کشور مرتکب می شود جلوگیری کند. یک عامل دیگر که منجر به سکوت جامعه جهانی می شود این است که عربستان با تهدید نهادهای بین المللی به قطع کمک های مالی خود در واقع آنها را تحت فشار قرار داده تا در این زمینه صحبتی نکنند. سازمان هایی مثل یونسکو و فائو و سازمان بهداشت جهانی و چند موسسه دیگر از سوی عربستان تامین مالی می شوند و حدود یک سال و نیم پیش مشاهده کردیم که وقتی نام عربستان در فهرست سیاه کشورهای عامل مرگ و میر کودکان قرار گرفت، چگونه سازمان ملل تنها بعد از چند روز نام عربستان از این فهرست را حذف کرد زیرا عربستان سازمان ملل را تهدید کرده بود که حمایت های مالی خود از نهادهای این سازمان را قطع خواهد کرد.

واقعیت این است که آمریکایی ها زمانی که از عربستان دعوت می کنند در عملیات حمله به اتوبوس حامل کودکان یمنی در صعده تحقیق کند در واقع نفاق می کنند زیرا از جنایتکار می خواهند که درباره جنایتی که مرتکب شده تحقیق انجام دهد. چراغ سبز آمریکا به ریاض برای انجام جنایت های جنگی و نسل کشی در یمن زمانی نمایان می شود که واشنگتن با تمام قطعنامه ها و طرح های شورای امنیت که عربستان را وادار می کند این جنگ را به پایان برساند، مخالفت می کند.

کسانی هم که در داخل آمریکا در حال حاضر از سیاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حمایت بی حد و حصر از عربستان انتقاد می کنند صداهای منافق و ریاکاری هستند زیرا آنها معمولا افرادی هستند که در دولت قبلی (دولت اوباما) صاحب جایگاه بوده و بر ادامه جنایت های عربستان در یمن بین مارس ۲۰۱۵ تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در ژانویه سال ۲۰۱۷ همت گماشته بودند.

*چرا عربستان تلاش می کند که کشورهای عربی را علیه ایران بسیج کند و توجه را از پرونده فلسطین دور کرده و آن را به ایران هراسی تبدیل کند؟

ریاض تلاش می کند از تمام درگیری ها و جبهه هایی که در منطقه ایجاد کرده برای تحریک دیگران علیه ایران و جریان های مقاومت استفاده کند تا از مسئولیت خود در حمایت از پرونده فلسطین فرار کند. «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان معتقد است که پرونده فلسطین یک بار اضافی بر دوش او است و مانعی بر سر راه پروژه های شراکت او با رژیم صهیونیستی است. به همین دلیل می بینیم که بازوهای رسانه ای و سیاسی عربستان تلاش می کنند که ایران و جریان های مقاومت را پلید جلوه دهند تا ائتلاف عربستان با اسرائیل قابل توجیه باشد، آمریکا هم از این رویکرد حمایت کرده و آن را مطالبه می کند زیرا به این ترتیب می تواند توافق قرن خود را عملی کند.

*نظر شما درباره تنش در روابط عربستان و کانادا چیست؟

بحرانی که بن سلمان با کانادا ایجاد کرده به عقیده من به ترامپ مربوط است زیرا او اخیرا تلاش کرده بود در واکنش به توافق های بازرگانی و تعرفه های گمرکی کانادایی ها را وادار کند تا به خواسته او عمل کنند پس نمی توان انتظار نداشت که ترامپ از بن سلمان خواسته باشد علیه کانادا تنش زایی کند و این را می توان در جریان موضع جانبدارانه آمریکا از عربستان در این مسأله مشاهده کرد. اخیرا اتحادیه اروپا از عربستان خواسته در خصوص بازداشت فعالان حقوق بشر زن توضیحاتی ارائه دهد، آیا محمد بن سلمان می خواهد همانگونه که علیه کانادا آتش گشوده علیه کشورهای اروپایی هم اقدام کند؟ بعید می دانم زیرا او می دانست با توجه به حجم کم تجارت و منافع اقتصادی عربستان و کانادا، ریاض توانایی ایجاد چنین بحرانی را با کانادا داشته و منافع مشترک ریاض و اتاوا با منافع مشترک ریاض با کشورهای اروپایی قابل قیاس نیست و نمی تواند ریسک تخریب این روابط را به جان بخرد زیرا در نهایت این عربستان است که از این ماجرا متضرر خواهد شد.