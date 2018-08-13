به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق درودگر مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی طی درخواستی کتبی از سمت مدیرعاملی باشگاه استعفا داد. بر همین اساس هیئت مدیره باشگاه به ریاست عباس الیاسی جلسه فوری برگزار کرده و نسبت به انتخاب مدیرعامل جدید اقدام کرد.

هیئت مدیره باشگاه پس از بررسی شرایط دکتر علیرضا اسدی دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال وی را بعنوان مدیرعامل جدید باشگاه معرفی کرد.

اسدی پیش از این طی حکمی از سوی محمدرضا زنوزی مالک باشگاه بعنوان عضو هیئت مدیره باشگاه منصوب شده بود.

همچنین محمد صادق درودگر به عنوان مشاور عالی در امور اقتصادی مالک باشگاه تراکتور سازی منصوب شد.