درآمد موقوفات مخصوص سوگواری ائمه(ع)باید در عزاداری ها هزینه شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام رضا دانشور ثانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:بعضی از موقوفات آستان قدس رضوی مربوط به برپایی مراسم سوگواری ائمه اطهار(ع) است و درآمد این مجموعه از موقوفات باید برای سوگواری و روضهخوانی در ایام مختلف سال صرف شود.
وی افزود: جدیدترین موقوفه این حوزه مربوط به مصطفی فاضلی مهرآبادی است که وی در سال ۹۶ سپرده نقدی ۱۰ میلیون تومانی را در قالب وجوه وقف مشارکتی برای برپایی مراسم سوگواری حضرات معصومین علیهم السلام وقف کرده است.
معاون امور حقوقی آستان قدس ادامه داد:در مصارف این موقوفه اینگونه قید شده است که بخشی از این مبلغ برای سوگواری و روضهخوانی در دهه اول محرم در حرم مطهر رضوی به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد:قدیمیترین موقوفه در این آستان نیز متعلق به ابوالحسن صاحب نسق است که وی در سال ۱۱۲۹ هجری قمری املاک خویش از جمله مزرعه طاحونه در اطراف مشهد را وقف کرده است.
دانشور ثانی تاکید کرد: این واقف در وقفنامه خویش قید کرده است که عواید موقوفه پس از کسر سایر هزینهها برای تعزیهداری در ایام عاشورا، اربعین و نیز ماه مبارک رمضان هزینه شود.
وی اضافه کرد:در مجموع بیش از ۶۰ واقف برای سوگواری ائمه اطهار(ع) در مناسبتهای مختلف اموال خود را وقف کردهاند.
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