کاراته پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد/ هیچ اختلافی با فرجی ندارم

محسن آشوری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک استحقاق این کاراته کاها بیش آن چیزی است که ما در مدت زمان برگزاری اردوها فراهم کردیم، ولی فدراسیون کاراته از تمام توان خود و حتی فرار از آن برای برآورده ساختن توقعات کادر فنی استفاده کرد و فکر می کنم همه خواسته آنها در اعزام به کاراته وان و برگزاری اردوهای مناسب مهیا شده است.

وی افزود: آن چیزی که تاثیر زیادی در کسب قهرمانی، مدال و موفقیت دارد، همدلی و آرامش اعضای تیم و کادر فنی است که خدا را شکر با مدیریت شهرام هروی این هماهنگی در اردوها حاکم است و اعضای مهربانانه همدیگر را دوست دارند، اعضای تیم صمیمانه تمرین می کنند و برای رسیدن به موفقیت یکدل هستند.

دبیر فدارسیون کاراته در مورد پیش بینی خود از نتایج تیم ملی در جاکارتا گفت: بضاعت بالایی داریم و اگر این رشته رکوردی بود من قول می دادم که هشت مدال طلا توسط نفرات اعزامی خود کسب کنیم. ولی عوامل زیادی روی موفقیت در این رشته تاثیرگذار است که نمی توان پیش بنی کرد و امیدوارم از دوره های قبل نتایج بهتری کسب کنیم.

آشوری در خصوص شایعه اختلاف با فرجی گفت: شاید در اوایل شروع کار دوران ریاست جدید فدراسیون اختلاف نظری وجود داشت، تاکید می کنم اختلاف نظر، ولی اکنون هیچ مسئله ای بین ما نیست و به واقع بیان کنم که با هماهنگی و همدلی خوبی در حال پیش برد کارها برای تداوم موفقیت های کاراته در میادین بین المللی هستیم.

وی ادامه داد: خیلی از اهالی کاراته عاشقانه برای موفقیت این رشته تلاش می کنند و بواقع دلسوز کاراته هستند، ولی متاسفانه معدود افراد که ادعای تخصص در کاراته دارند، با طرح این دست مسائل می خواهند آرامش کاراته را برهم بزنند چرا که آرامش امروزی حاکم بر این رشته را تضمین کننده موفقیت آن می دانند و این خلاف خواسته آنهاست!

دبیر فدراسیون کاراته در پایان گفت: تیمی از بهترین های ایران راهی جاکارتا شده است و امیدوارم شرایط به نحوی پیش برود که بتوانیم همانند سالهای گذشته نقش موثری در تعیین ارتقا جایگاه کاروان ورزشی ایران اسلامی در این دوره از بازیها داشته باشیم.