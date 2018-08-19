به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی امروز یکشنبه و برای دومین بار در طول یک هفته اخیر از تحریم های آمریکا علیه کشورش انتقاد کرد و آن را مانعی در راه پیشرفت پیونگ‌یانگ دانست.

رهبر کره شمالی امروز در جریان بازدید از پروژه های در حال احداث در منطقه گردشگری «سامجیون» (Samjiyon) در این خصو گفت: نیروهای متخاصم می کوشند تا ما را از پیشرفت دور نگه دارند.

این درحالیست که خبرگزاری رسمی کره شمالی جمعه گذشته نیز در واکنش به اقدامات تحریک آمیز آمریکا در وضع تحریم های جدید علیه این کشور و نیز پیشنهاد تحریم های جدید از سوی واشنگتن به شورای امنیت علیه پیونگ یانگ اعلام کرده بود: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تحریم های بین المللی علیه کشورش را به دزدی دریایی تشبیه کرده است.

گفتنی است که دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نیز چهارشنبه هفته گذشته یک فرد و سه شرکت مرتبط با کره شمالی را تحریم‌ کرد.

همچنین آمریکا بر خلاف ادعاهای رئیس جمهوری این کشور در تلاش برای همکاری با پیونگ یانگ، با ارسال نامه ای از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا تحریم های بیشتری را علیه پیونگ یانگ به اجرا دربیاورد!