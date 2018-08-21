افشین معصومی تهیه کننده موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف نظارتی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کیفیت تولیدات و اجراهای زنده آثار موسیقایی بیان کرد: من معتقدم دفتر موسیقی وزارت ارشاد نمی تواند نقش چندانی در حوزه نظارت کیفی بر آثار موسیقایی داشته باشد زیرا این مساله در رابطه میان هنرمند و مخاطب تعریف می شود.

وی ادامه داد: دفتر موسیقی وزارت ارشاد طی این سال ها نهادی برای صدور مجوز بوده و اگر می بینید که کیفیت محتوایی تولیدات موسیقایی کاهش چشمگیری یافته ربطی به دفتر موسیقی ندارد زیرا این مخاطبان هستند که گویا فعلا از اجراهای نازل موسیقی به ویژه در حوزه پاپ رضایت دارند و کاری کرده اند که اغلب هنرمندان نیز با این جریان همراه شوند.

معصومی با اشاره به اینکه فضای موسیقی اجازه نداده تا دفتر موسیقی آنچنان که باید در حوزه نظارت کیفی ورود کند، گفت: به قدری درگیر مسایل حاشیه ای شده ایم که گمان می کنم فرصت کمتری برای نظارت کیفی وجود داشته باشد.

این تهیه کننده تصریح کرد: من باز هم تاکید می کنم دفتر موسیقی و هیچ ارگان دیگری نمی تواند بر محتوای اجراها و تولیدات نظارت کند چون این رابطه در اجرای اثر توسط هنرمند و شنیدن آن توسط مخاطب شکل می گیرد و این مخاطب است که با حق انتخاب خود به تماشای یک کنسرت می نشیند و دفتر موسیقی نمی تواند به او بگوید تو باید در فلان برنامه حضور داشته باشی یا در فلان برنامه حضور نداشته باشی. این موضوع در مواجهه مدیریت دولتی موسیقی با هنرمند نیز صدق می کند یعنی مدیریت دفتر موسیقی نمی تواند به هنرمند اجبار کند که فلان قطعه مجوز گرفته به لحاظ کیفی خوب است یا بد.

موسیقی اصیل ایرانی جوجه اردک زشت موسیقی در ایران است

معصومی با اشاره به وظایف دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حوزه صدور مجوز کنسرت ها و تولیدات موسیقایی گفت: دفتر موسیقی وزارت ارشاد باید در حوزه شعر و محتوا نظارت های خود را مطابق با عرف جامعه امروز ایران داشته باشد، اما وقتی اغلب مخاطبان ترجیح می دهند به جای شنیدن موسیقی خوب به طور مستمر از اجراهای پاپ استفاده کنند اینجا دیگر دفتر موسیقی مقصر نیست و نمی تواند به هنرمند یا مخاطب بگوید فلان کار را انجام بده یا نده. نمی توانیم خودمان را گول بزنیم و به زورِ نظارت، مخاطب را وادار به شنیدن موسیقی ای کنیم که چندان مایل به آن نیست. وقتی دفتر موسیقی فقط محلی برای صدور مجوز است و سیاستگذاری چندانی در این حوزه وجود ندارد واقعا نمی توان انتظار نظارت بر کیفیت داشت و حمایت از نظارت مهم تر است.

مدیر ویژه برنامه های «چند شب» تاکید کرد: وقتی نهادی چون دفتر موسیقی از اجراهای باکیفیت حمایت مالی و معنوی ویژه ای داشته باشد مخاطبان بیشتری با این برنامه ها آشنا شده و به سمت تالارهای اجرای کنسرت می آیند و به مرور کیفیت نیز ارتقا پیدا می کند. به اعتقاد من مخاطب عام هم تنها مقصر این میزان گرایش به شنیدن موسیقی بی کیفیت نیست و بر اساس خوراکی که به وی داده می شود نسبت به اجرای یک برنامه موسیقایی واکنش نشان می دهد. وقتی مخاطب هنوز فرق سازهای ایرانی با یکدیگر را نمی داند، وقتی موسیقی اصیل ایرانی در مهجورترین شرایط در رسانه ملی است پس دیگر نباید انتظار نقد وظیقه نظارتی دفتر موسیقی وزارت ارشاد را داشت.

وی در پایان گفت: من براین باورم موسیقی اصیل ایرانی در این سال ها تبدیل به فرزندخوانده کلیت موسیقی شده و حکایتش مانند داستان معروف جوجه اردک زشت است که همراه با مادر و خانواده به این سو و آن سو می رود اما کسی به او توجه نمی کند.