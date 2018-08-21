ریزش سنگ جان یک کوهنورد را گرفت/ ۲ نفر مصدوم

مجید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح حادثه سقوط تعدادی از کوهنوردان که در حال صعود به قله دماوند بودند، اظهار داشت: یک گروه ۸ نفره از اهالی دماوند در حال صعود به قله دماوند بودند، که دچار حادثه شدند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر در اثر ریزش سنگ بزرگ فوت کرد و ۲ نفر مصدوم شدند.

فرماندار دماوند افزود: بلافاصله پس از حادثه با ستاد مدیریت بحران استان تهران هماهنگ شد و نیروهای امدادی استان مازندران نیز با راهنمایی های محلی که به منطقه آشنایی دارند همراه با قاطر به محل اعزام و در منطقه جستجو کردند.

صفری گفت: این نیروها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به محل رسیدند و به امدادرسانی پرداختند، بیمارستان های آمل و نیز سوم شعبان دماوند برای پذیرش مصدومین هماهنگ شده بود، که هرکدام نزدیک تر هستند، ۲ مصدوم را پذیرش کنند و آن یک نفر فوتی نیز از محل منتقل شود.

وی افزود: یک تیم ویژه عملیاتی امدادی دماوند هم در امدادرسانی این حادثه شرکت دارند.

فرماندار دماوند گفت: به دلیل این که این کوهنوردان در ارتفاع ۴ الی ۵ هزار متری قرار داشتند، امدادرسانی به آن ها مشکل بود، اما خوشبختانه افرادی را به عنوان همراه داشتند و به آن ها رسیدگی شده بود.