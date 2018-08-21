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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۴

فرماندار پیشوا تاکید کرد؛

برنامه ریزی دقیق برای ارتقا سطح معیشتی ۱۲۰۰ خانواده عشایر پیشوا

برنامه ریزی دقیق برای ارتقا سطح معیشتی ۱۲۰۰ خانواده عشایر پیشوا

پیشوا- فرماندار پیشوا بر برنامه ریزی دقیق برای ارتقا سطح معیشتی ۱۲۰۰ خانواده عشایر پیشوا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان پیشوا که با حضور شیرزاد یعقوبی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار و اعضای شورا در فرمانداری پیشوا برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: پیشبرد امورات در هر مجموعه ای نیازمند یک نظام کاری مدون و برنامه ریزی شده است و هر جا که نظام کاری، تدوین و اجرایی شود به تبع آن بازدهی و راندمان مجموعه افزایش یافته و اثرات وضعی آن به نفع مردم و نتیجه آن توسعه و پیشرفت جامعه خواهد بود.

وی افزود: وسعت کشاورزی در پیشوا ظرفیت بی نظیری را برای این منطقه فراهم آورده و پایه و اساس اقتصاد پیشوا را تشکیل می دهد و باید با رفع موانع و مشکلات موجود در جهت پیشرفت بیش از پیش این حوزه اقتصادی تلاش کرد.
 
عباسی با بیان اینکه چشم امید کشاورزان به مسؤولان و نهادهای متولی در حوزه کشاورزی است، خاطرنشان کرد: کشاورزان پیشوایی با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که بخشی از این مشکلات متاثر از مسائل کلان کشور و بخشی نیز وابسته به سیاست گذاری های شهرستان است که باید تلاش کنیم تاجایی که می توانیم به همت نهادهای متولی، اعضای شورای کشاورزی و همکاری خود کشاورزان، مشکلاتی که در حوزه اختیارات شهرستان است مرتفع گردد و یکی از امهات امور و مسائل آنان، تأمین آب کشاورزی است.

فرماندار پیشوا با اشاره به لزوم پویایی دبیرخانه شورای کشاورزی بر پیگیری مصوبات این شورا تاکید کرد و ادامه داد:  دستگاه ها و ادارات باید ضمن ارائه طرح ها و برنامه های عملیاتی، خود را متعهد به پیگیری و اجرای مصوبات بدانند و در این میان دبیرخانه شورا نیز باید با جدیت، پیگیری مصوبات را دنبال کند.

وی افزود: با تشویق و ترغیب کشاورزان به اتخاذ روش های جدید برای تولید هر چه بیشتر و استقبال از طرح های نوین کشاورزی می توان بازدهی این حوزه را افزایش و وضع معیشتی و درآمدی آنان را بهبود بخشید.

عباسی اظهار کرد: از آنجا که شرایط امروز متفاوت از گذشته است، توسعه بخش کشاورزی برنامه های ویژه تر و متفاوت تری را می طلبد و بر همین اساس باید طرح ها و برنامه های متناسب با شرایط روز را ارائه و پیگیری کرد.

فرماندار پیشوا گفت: برنامه های حوزه عشایر با توجه به حضور ۱۲۰۰ خانوار عشایر در پیشوا نیازمند تقویت و پیگیری است تا با ارتقای این فعالیت ها ضمن جلوگیری از مهاجرت آنان به شهر، شاهد ارتقای کمی و کیفی سطح اشتغال و معیشتی آنان باشیم و بر همین اساس این موضوع را با جدیت در شورای کشاورزی شهرستان دنبال می کنیم.

شیرزاد یعقوبی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار پیشوا نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری امور مربوط به کشاورزان و عشایر، تامین و رفع مشکل کمبود آب به منظور حفظ اراضی مستعد کشاورزی، زهکشی کانال های آبیاری و انجام استعلامات و فروش انشعابات در کوتاهترین زمان ممکن برای بخش های تولیدی و کشاورزی تاکید کرد و پیگیری مصوبات جلسات را تا حصول نتیجه مطلوب ضروری دانست.

کد مطلب 4380737

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