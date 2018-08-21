با تمام توان از سازمان های مردم نهاد جوانان حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان، در نشست روسای مجامع سازمان های مردم نهاد گفت: همه ی نظام های سیاسی دنیا برای ثبات، امنیت، آرامش و تحکیم پایه های خود به مشارکت مردم در امور مختلف نیازمندند و این امر مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه سازمان های مردم نهاد گسترش پیدا کند.

وی افزود: باور دارم که حضور مردم، گسترش احزاب و نهادهای اجتماعی به تحکیم پایه های نظام کمک جدی خواهد کرد، بنابراین توسعه سازمان های مردم نهاد در این خصوص قدم اساسی خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه به نشست هایی که با سمن های جوانان در استان های مختلف داشت اشاره کرد و گفت: این نکته را گفتم که مهم ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران تحقق نظام دینی مردم سالاری است و در بسیاری از کشورها این موضوع به عنوان یک آرمان مطرح شده که در آن مردم سالاری در تمام شئوناتش توسعه داده شده است.

وی تصریح کرد: برای خیلی از اندیشمندان سیاسی سال های ۵۷و ۵۸ این مسئله دور از ذهن بود که در سایه حکومت دینی بتوان انتخاباتی برگزار کرد که در آن با نظر مردم، حرکت و آینده کشور تبیین شود.

سلطانی فر با بیان اینکه برای خیلی ها قابل تصور نبود در سایه حکومت دینی آزادی مطبوعات ایجاد شود و عنصر تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و اجرا شود، ادامه داد: این ها دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران است که در طول ۴۰سال گذشته به مردم دنیا ارائه شد.

دکترسلطانی فر همچنین پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانان مطالبی را مطرح کردو گفت: ۲هزار سازمان مردم نهاد به جوانان در این وزارت خانه فعال هستند و ما تلاش می کنیم با توانمند سازی سمن ها علاوه بر توسعه کیفی به لحاظ کمی نیز این تعداد را به حدود ۴یا ۵هزار مورد برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه زمینه جدی مشارکت جوانان را فراهم خواهیم کرد از این قشر به عنوان موتور متحرکه ی کشور نام برد و در ادامه به اولین سفر استانی اش به بوشهر و نشستی که با سازمان های مردم نهاد استان داشت، اشاره کرد.

سلطانی فر به رسمیت یافتن سمن ها و فعالیت هایشان را به عنوان یک مطالبه جدی از سوی سازمان‌های مردم نهاد جوانان استانها اعلام کرد وگفت: چندماه است که در وزارت ورزش و جوانان این موضوع را به طور جدی پی گیری می شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در طی چند ماه گذشته به جمع بندی خوبی رسیده ایم و مشکلات حل خواهد شد و به امید خدا تمامی سمن ها فاز جدید فعالیت هایشان را در راستای توانمندسازی خود و اعضا ونقش آفرینی هایشان در توسعه شهر و استان اعمال خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بهره گیری از مدیران جوان در بخش های اجرایی وتصمیم سازی وزارت ورزش و جوانان گفت: ما در حال انتقال نسل مدیران هستیم و این موضوع را به مرور در وزارت خانه و مجموعه های تابعه اش به اجرا در آورده ایم.

سلطانی فر با بیان اینکه باور دکتر روحانی ریاست جمهوری جوان گرایی است اظهار داشت :این موضوع با سازوکار ویژه ای انجام می شود، مثل بهره مندی از دستیار جوان برای مدیران .

وی با تاکید بر اینکه بهره گیری از پتانسیل مدیران جوان در وزارت ورزش با جدیت پی گیری می شود، افزود: در حال حاضر مدیران کل ۸استان کشور ورزش وجوانان زیر ۴۰سال و یک استان بین ۴۰تا ۴۲ سال هستندو این روند برای بقیه استان ها هم ادامه خواهد یافت.

سلطانی فر بیان کرد: برخی از فدراسیون های ورزشی ما مدیریت ۱۷ساله و بیشتر داشتند که طی ۲۱ماه گذشته مدیران جوان و پر انرژی را جایگزین کردیم تا فعالیت ها در شرایط بهتری ادامه پیدا کند.

وزیر ورزش و جوانان در این جلسه به توفیقاتی که ورزشکاران جوان کشورمان در رویدادهای مهم بین المللی کسب کرده اند اشاره کردد و افزود: آنچه که به دست آمده ماه حصل تلاشی است که در سایه ثبات، آرامش، جوانگرایی و تغییر مدیریت به دست آمده است.

سلطانی فر همچنین به وعده هایی که در خصوص گسترش خانه های جوان، وام های ازدواج و توسعه دفاتر مشاوره داده بود اشاره کرد و گفت: موضوع خانه های جوان را با جدیت دنبال می کنیم هر چند در بسیاری از شهرستان ها برای راه اندازی این مکان از خانه های اجاره ای استفاده می شود اما در نظر داریم هر چه زودتر خانه های جوان را احداث و به بهره برداری برسانیم.

وی در خصوص پرداخت وام ازدواج نیز گفت: با تدابیر انجام شده آخرین گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرد در ۴ماه اول سال ۳۱۴هزار فقره وام به مبلغ ۱۵میلیون تومان پرداخت شده است.

وی در خصوص موضوع نظام وظیفه سمن ها نیز عنوان کرد: در این خصوص تفاهم نامه ای با سرلشگر باقری به امضا رساندیم تا سربازان وظیفه ۶ماه خدمت خود را در سازمانهای مردم نهاد بگذرانند.

وزیر ورزش و جوانان، در خصوص دفاتر مشاوره نیز گفت: امیدواریم بتوانیم تعداد مراکز را بین ۶تا ۱۰برابر افزایش دهیم.

سلطانی فر در مورد جایگاه سمن ها در نظام اجرایی گفت: کار ما موضوع شناسه و ایجاد هویت برای آنان بود که خوشبختانه با همکاری وزارت کشور حل شد.

وی توضیح داد:با این اقدام ما تلاش کردیم جایگاه سمن ها را در نظام اجرایی استان ها باز کنیم تا ضمن ایجاد تعامل عمیق تری بین مسئولان اجرایی و سمن ها با آموزش اعضای سازمان های مردم نهاد از آن ها به عنوان مدیران آینده بهره مند شویم. در واقع اگر قرار است در آینده کسی جایگزین مدیران در سطوح مدیریتی وزارتخانه شوند اولویت با اعضای فعال سازمان های مردم نهاد است.

سلطانی فر همچنین در خصوص هزینه های مربوط به ثبت سازمان های مردم, نهاد گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می توان تسهیلات مالی در این خصوص ایجاد شود در حال حاضر خوشبختانه مانع اصلی کار برداشته شده است ودر مورد مسائل مالی هم سعی میکنیم شرایط خوبی را برای سازمان های مردم نهاد ایحاد کنیم و نگذاریم سمن ها با مشکل مالی مواجه شوند.

وی خطاب به سازمان های مردم نهاد جوانان گفت: ما با تمام توان از شما حمایت میکنیم و شما هم با جدیت بیشتر به روند توسعه کشور کمک کنید.

وی در ادامه افزود: با وجود تهدیدات بی رحمانه بر علیه ایران در شرایط خطیری به سر می بریم، مردم ما در ۴۰سال گذشته درهمه بحران ها و تهدیدات با وحدت، هم افزایی‌وهمگرایی این بار نیز موفق از این عرصه بیرون خواهند آمد.

در حاشیه نشست سازمان های مردم نهاد وزیر ورزش و جوانان ضمن تقدیر از تلاش های حجتی، سجاد سالک را به عنوان مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

وزیر ورزش و جوانان با این جمله جلسه را به پایان برد؛ ایران من، آن سوی همه برد و باخت ها نامی که باقی می ماند تویی...