اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان به طرحهای کار آفرینی جوانان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش در امور جوانان در دوره آموزشی و توانمندسازی دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان در حوزه کار آفرینی کشور در لنگرود گفت: به دنبال شبکه سازی تخصصی در حوزه های مختلف جوانان هستیم تا مردم و جامعه بصورت مشخص این تحولات مثبت را لمس کنند.

وی افزود؛ در حوزه کار آفرینی امسال ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های جوانان در کشور اختصاص داده شد و اگر صندوق کار آفرینی امید و بانک رسالت به تعهداتشان عمل کنند این مبلغ به ۱۳۲ میلیارد تومان می رسد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اینکه پیش از استقرار دولت تدبیر و امید کمتر از ۱۰۰ سازمان مردم نهاد در کشور فعال بودند گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۲۰۰ سازمان مردم نهاد و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در قالب این سازمانها مشغول بکار هستند.

تندگویان گفت: فقط در مدت ۴ ماه با تسهیلات بانک رسالت برای ۶۰۰ نفر در کشور اشتغالزایی مستقیم انجام شد که به دنبال افزایش آن هستیم.

دوره آموزشی و توانمندسازی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان در حوزه کار آفرینی کشور با حضور ۶۰ نفر از سراسر کشور به مدت ۳ روز در چمخاله لنگرود برگزار شد و ظهر امروز با حضور معاون جوانان وزارت و مریم بخشی مدیرکل ورزش وجوانان گیلان، آل اسحاق مدیرکل طرح های ملی و محدث مدیرکل هماهنگی و نظارت معاونت جوانان، نماینده مردم لنگرود و دیگر مسئولین پایان یافت.