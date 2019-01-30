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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

تندگویان:

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان به طرحهای کار آفرینی جوانان تا پایان سال

اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان به طرحهای کار آفرینی جوانان تا پایان سال

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی امسال به طرح های کار آفرینی جوانان کشور پرداخت شده است که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به ۱۳۲ میلیارد تومان برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش در امور جوانان در دوره آموزشی و توانمندسازی دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان در حوزه کار آفرینی کشور در لنگرود گفت: به دنبال شبکه سازی تخصصی در حوزه های مختلف جوانان هستیم تا مردم و جامعه بصورت مشخص این تحولات مثبت را لمس کنند.

وی افزود؛ در حوزه کار آفرینی امسال ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های جوانان در کشور اختصاص داده شد و اگر صندوق کار آفرینی امید و بانک رسالت به تعهداتشان عمل کنند این مبلغ به ۱۳۲ میلیارد تومان می رسد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اینکه پیش از استقرار دولت تدبیر و امید کمتر از ۱۰۰ سازمان مردم نهاد در کشور فعال بودند گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۲۰۰ سازمان مردم نهاد و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در قالب این سازمانها مشغول بکار هستند.

تندگویان گفت: فقط در مدت ۴ ماه با تسهیلات بانک رسالت برای ۶۰۰ نفر در کشور اشتغالزایی مستقیم انجام شد که به دنبال افزایش آن هستیم.

دوره آموزشی و توانمندسازی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان در حوزه کار آفرینی کشور با حضور ۶۰ نفر از سراسر کشور به مدت ۳ روز در چمخاله لنگرود برگزار شد و ظهر امروز با حضور معاون جوانان وزارت و مریم بخشی مدیرکل ورزش وجوانان گیلان، آل اسحاق مدیرکل طرح های ملی و محدث مدیرکل هماهنگی و نظارت معاونت جوانان، نماینده مردم لنگرود و دیگر مسئولین پایان یافت.

کد مطلب 4529066
ساناز باقری راد

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