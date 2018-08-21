حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روح و جان مردم انقلابی ایران با یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی عجین شده است، اظهار کرد: با گذشت چهل سال از عمر گرانبهای انقلاب اسلامی ایران، عظمت و اقتدار امروز نظام مدیون خون شهدای است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه شهیدان رجایی و باهنر در نظام مقدس اسلامی، افزود: شهادت شهیدان رجایی و باهنر نقطه عطفی برای وفاق ملی شده و سبب قوام و دوام نظام و آشکارشدن چهره کریه و زشت دشمنان خودفروخته شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه حذف یاران خدوم امام خمینی (ره) و تضعیف نظام هدف گروهک تروریستی منافقین از ترور شخصیت های بزرگ انقلاب بود، گفت: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی، ثمره خون رجایی‌ها و باهنرها است.

وی با اشاره به توطئه های چهل ساله دشمنان نظام مقدس اسلامی، خاطرنشان کرد: منویات رهبر معظم انقلاب، هوشیاری مردم و خون شهدا نظام را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های شیطانی‌ دشمنان بیمه کرده است.

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر لزوم بازخوانی و روشنگری وقایع تاریخی سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل جوان، گفت: با وجود برنامه‌ریزی وسیع و پیچیده اتاق فکر دشمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با هدف ایجاد ناامیدی در جامعه، ضرورت همفکری و همراهی رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و نخبگان سیاسی استان برای خنثی‌کردن این اقدامات به‌ ویژه در فضای مجازی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی از برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در شهر رشت خبر داد و افزود: این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه و با سخنرانی آیت‌الله «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در سالن اجتماعات بانک صادرات استان گیلان برگزار می شود.