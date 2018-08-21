  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خبر داد؛

«آیت‌الله خاتمی» سخنران مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در رشت

«آیت‌الله خاتمی» سخنران مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در رشت

رشت- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در رشت، گفت: «آیت‌الله سید احمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران سخنران این مراسم در رشت است.

حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روح و جان مردم انقلابی ایران با یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی عجین شده است، اظهار کرد: با گذشت چهل سال از عمر گرانبهای انقلاب اسلامی ایران، عظمت و اقتدار امروز نظام مدیون خون شهدای است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه شهیدان رجایی و باهنر در نظام مقدس اسلامی، افزود: شهادت شهیدان رجایی و باهنر نقطه عطفی برای وفاق ملی شده و سبب قوام و دوام نظام و آشکارشدن چهره کریه و زشت دشمنان خودفروخته شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه حذف یاران خدوم امام خمینی (ره) و تضعیف نظام هدف گروهک تروریستی منافقین از ترور شخصیت های بزرگ انقلاب بود، گفت: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی، ثمره خون رجایی‌ها و باهنرها است.

وی با اشاره به توطئه های چهل ساله دشمنان نظام مقدس اسلامی، خاطرنشان کرد: منویات رهبر معظم انقلاب، هوشیاری مردم و خون شهدا نظام را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های شیطانی‌ دشمنان بیمه کرده است.

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر لزوم بازخوانی و روشنگری وقایع تاریخی سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل جوان، گفت: با وجود برنامه‌ریزی وسیع و پیچیده اتاق فکر دشمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با هدف ایجاد ناامیدی در جامعه، ضرورت همفکری و همراهی رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و نخبگان سیاسی استان برای خنثی‌کردن این اقدامات به‌ ویژه در فضای مجازی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی از برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در شهر رشت خبر داد و افزود: این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه و با سخنرانی آیت‌الله «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در سالن اجتماعات بانک صادرات استان گیلان برگزار می شود.

کد مطلب 4380958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها