رجبی راهی مبارزه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهراز اندونزی، در ادامه مسابقات تکواندو هجدهمین دوره بازیهای آسیایی تکواندوکار سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی «روسلان ژاپاروف» از قزاقستان را ۱۰ بر ۷ شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

وی ابتدا «سئونگوان لی» از کره جنوبی را با امتیاز طلایی شکست داد و سپس برابر «هونگ سون» از چین را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. رجبی برای کسب مدال طلا باید با «دیمیتری شوکین» قهرمان جهان از ازبکستان پیکار کند.

در مسابقات امروز رشته تکواندو تیم کشورمان سه نماینده داشت که پریسا جوادی در وزن ۵۷- کیلوگرم ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را به «مارژان تولپبرگنوا» از قزاقستان واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. زهرا پوراسماعیل نیز در وزن ۶۷+ ۶ بر ۳ به «اسوتلوا اوسیپوا» ازبکستانی باخت و حذف شد.

تیم تکواندو ایران تا کنون توسط کوروش بختیار و مرجان سلحشور دو مدال نقره در بخش پومسه و یک مدال برنز توسط فرزان عاشورزاده کسب کرده است. تیم های پومسه مردان و زنان، زهرا شیدایی و ملیکامیرحسینی، زهرا پوراسماعیل و پریسا جوادی هم از دور مسابقات حذف شدند.

هجدهمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی اندونزی در جاکارتا جریان دارد.