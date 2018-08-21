آثار منتخب جشنواره «فستیماژ» در اصفهان به نمایش درمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی فیلم های بخش غیررقابتی «فستیماژ» فرانسه که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نمایش داده می شوند به شرح زیر اعلام شد:

«دمای خورشید» از فرانسه

«وقت خواب» از استونی

«منطقه ممنوعه» از بلژیک

«ابعاد رویاهایم» از فرانسه

«هنگامی که دریا برمی‌خیزد» از توگو

«خاطره» از فرانسه

«فستیماژ» جشنواره‌ بین‌المللی دانش‌آموزی و دانشجویی‌ است که از سال ۲۰۰۴ آغاز به کار کرده است.

جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می شود.