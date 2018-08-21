  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

آثار منتخب جشنواره «فستیماژ» در اصفهان به نمایش درمی آید

آثار منتخب جشنواره «فستیماژ» در اصفهان به نمایش درمی آید

آثار منتخب جشنواره «فستیماژ» فرانسه در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی فیلم های بخش غیررقابتی «فستیماژ» فرانسه که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نمایش داده می شوند به شرح زیر اعلام شد:

«دمای خورشید» از فرانسه

«وقت خواب» از استونی

«منطقه ممنوعه» از بلژیک

«ابعاد رویاهایم» از فرانسه

«هنگامی که دریا  برمی‌خیزد» از توگو

«خاطره» از فرانسه

«فستیماژ» جشنواره‌ بین‌المللی دانش‌آموزی و دانشجویی‌ است که از سال ۲۰۰۴ آغاز به کار کرده است.

جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می شود.

کد مطلب 4381249
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار