یافتن جایگزینی برای جنین های آزمایشگاهی با سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، درکشورهایی که مجوز تحقیقات جنینی وجود دارد، هیچ استدلال اخلاقی قانع کننده ای وجود ندارد که چرا زمانی که صرف آزمایش می شود نباید دو برابر شود، این درحالی است که قوانینی وجود دارد که جنین ها برای بیش از ۱۴ روز در آزمایشگاه نگهداری نشوند.

در حال حاضر، تحقیقات روی جنین ها در بسیاری از کشورها نهایتا محدود به یک دوره ۱۴ روزه بعد از لقاح در آزمایشگاه است.

تاکنون، محققان نتوانسته اند جنین ها را در شرایط آزمایشگاهی برای بیش از ۱۴ روز کشت داده و حفظ کنند اما به نظر می رسد که این بازه زمانی به لطف ارگانوئیدهای مشتق از سلول های بنیادی در حال افزایش یافتن است.

دلایل اخلاقی و علمی وجود دارد که بازه زمانی ۱۴ روزه کشت جنین در آزمایشگاه باید به ۲۸ روز ارتقا یابد. افزایش این پنجره زمانی برای تحقیقات جنینی به ۲۸ روز به محققین اجازه می دهد که بتوانند با مطالعات بیشتر درک عمیق تری از فرایندهای تکوینی که در جنین اتفاق می افتد بدست آورند.

این امر به بهبود ایمنی رویکردهای IVF موجود کمک می کند و می تواند به پزشکان کمک کند که دریابند چرا گاها سقط جنین اتفاق می افتد. یکی از دلایل دیگر افزایش این بازه زمانی ظهور یک زمینه نوظهور در تحقیقات سلول های بنیادی موسوم به ارگانوئیدها است که مدل های مینیاتوری اندام های انسانی هستند و آن ها را جنین های سنتتیک نیز می نامند.

این جنین های سنتتیک در شرایط آزمایشگاهی از سلول های بنیادی ایجاد می شوند و تصور می شود که قابلیت زیادی دارند که به اندامی کاملا تکوین یافته تبدیل شوند.

این جنین های سنتتیک پتانسیل این را دارند که به منبع ارزشمند و نامحدود جنین های تحقیقاتی تبدیل شوند، هر چند آن ها نیز مشکلات اخلاقی مربوط به خود را دارند زیرا محققین براین باورند که پیشرفت در این زمینه می تواند بدون نیاز به اسپرم و تخمک منجر به ایجاد جنین برای افراد نابارور شود.

به عقیده محققان این ارگانوئیدها که قابلیت کشت طولانی مدت تری نسبت به جنین های حاصل از IVF دارند، می توانند مدل مناسبی را برای افزایش درک محققین از بارداری های موفقیت آمیز و یا بارداری هایی که منجر به سقط جنین می شوند، ایجاد کنند.