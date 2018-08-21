قایقرانان کشورمان در هر چهار ماده راهی نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، محمدمهدی کنارنگ در کانوی مردان با رکورد ۱۱۳.۸۰ ثانیه در رده سیزدهم دور مقدماتی قرار گرفت و به نیمه نهایی صعود کرد. کنارنگ با ۱۶ سال سن یکی از جوان ترین اعضای کاروان ایران در بازی های آسیایی است. این قایقران کشورمان فردا در دور نیمه نهایی رقابت خواهد کرد.

رکسانا رازقیان در کایاک بانوان با رکورد ۱۱۲.۲۶ ثانیه در رده هفتم دور مقدماتی قرار گرفت و به نیمه نهایی راه یافت. رازقیان فردا در نیمه نهایی به مصاف حریفان می رود.

شقایق سیدیوسفی در کانوی بانوان با رکورد ۱۷۹.۳۷ ثانیه در رده دهم دور مقدماتی قرار گرفت و به نیمه نهایی صعود کرد. سید یوسفی روز پنجشنبه در رقابت نیمه نهایی حضور خواهد داشت.

امیرمحمد فتاح‌پور در کایاک مردان با رکورد ۹۱.۲۶ ثانیه در رده هفتم دور مقدماتی قرار گرفت و به نیمه نهایی صعود کرد. فتاح‌پور پنجشنبه در دور نیمه نهایی با حریفان رو به رو می شود.

مسابقات نیمه نهایی و فینال اسلالوم بازی های آسیای فردا و پس فردا در مالاجنگ کا اندونزی برگزار خواهد شد.