برنز «الهه منصوریان» با صعود به نیمه نهایی مسجل شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، عصر امروز (سه شنبه) در ادامه رقابت های ووشوی هجدهمین دوره بازی های آسیایی، «الهه منصوریان» که پیش از این برابر «دوی سناتوهی» نایب قهرمان جهان از هند به پیروزی رسیده بود در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «تی تو تای» از ویتنام رفت و در ۲ راند متوالی این رقیب را شکست داد تا به نیمه نهایی راه یابد.

با این اوصاف الهه منصوریان با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد و عصر فردا برای رسیدن به فینال به مصاف «دیوین والی» می رود.

شهربانو منصوریان، عرفان آهنگریان، فرود ظفری و محسن محمدسیفی، دیگر ووشوکاران ایران هستند که از دقایقی دیگر در مرحله یک چهارم نهایی با حریفان خود مبارزه می کنند.