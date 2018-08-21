چهارمین مدرسه تابستانی آکادمی اینترنت اشیاء به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مدرسه تابستانی آکادمی اینترنت اشیاء با بهره گیری از ۲۱ سخنران و متخصص حوزه اینترنت اشیاء از ۱۷ تا ۳۰ مردادماه ۹۷ در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با عنوان Internet of Things Rapid Prototyping from A to Z با حمایت علمی – معنوی انجمن برق ( IEEE ) شاخه ایران برگزار شد.

این مدرسه تابستانی به گونه ای طراحی شده که شرکت کنندگان طی ۱۲ روز حضور در آن، ارکان و موضوعات مختلف مرتبط با اینترنت اشیاء اعم از سیستم نهفته، شبکه، سرور پلتفرم، اپلیکیشن و سرویس، ملاحظات امنیت، حریم خصوصی و اخلاق در حوزه اینترنت اشیاء، بازارهای عمودی اینترنت اشیاء، انتشار امواج و طراحی آنتن، انواع سنسورها، پروتکل MQTT، استانداردهای IoT و تکنولوژی پرینتر سه بعدی را فرا می گیرند.

درهمین حال آموزش استانداردهای بی‌سیم برای اینترنت اشیاء، مهندسی شبکه های اینترنت اشیاء، اکوسیستم اینترنت اشیاء، تامین انرژی از پنل های خورشیدی، فناوری های نوظهور مرتبط با IoT از جمله بلاک چین، رایانش ابری، هوش مصنوعی و داده های عظیم (بیگ دیتا) از دیگر موضوعات مورد بحث در این آکادمی است و متقاضیان این آموخته ها را به صورت کاملا عملی در محیط آزمایشگاهی پیاده سازی می کنند.

این دوره به گونه ای طراحی و اجرا شده است که در آن کاربردهای مختلف اینترنت اشیاء در دریا و آسمان، حمل و نقل هوشمند، دهکده هوشمند با رویکرد توسعه کشاورزی و دامپروری هوشمند به طور خاص و توسط کارآفرین های موفق در کشور در حوزه اینترنت اشیاء مطرح و تجربیات عملی شان بیان شد.

آکادمی اینترنت اشیاء با رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، از سال ۹۴ تاکنون مدرسه های تابستانی را برگزار می کند. این آکادمی از سال ۹۶ نیز به عضویت آکادمی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) درآمده است.

تحقیق و توسعه در حوزه اینترنت اشیاء، طراحی و پیاده سازی پروژه های پایلوت در بازارهای عمودی اینترنت اشیاء و انجام پروژه های صنعتی در این حوزه، طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی IoT مبتنی بر پلتفرم آموزشی آکادمی اینترنت اشیاء، فرهنگ‌سازی دانش اینترنت اشیاء و ایجاد بستر تخصصی آموزشی در زمینه این تکنولوژی از جمله فعالیتها و اهداف اکادمی اینترنت اشیاء است.

مراسم اختتامیه مدرسه تابستانی اینترنت اشیا با حضور محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مسئولان پارک علم و فناوری تهران، عصر امروز سه شنبه ۳۰ مردادماه برگزار شد.