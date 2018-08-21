تصمیمات مهم در مجلس برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم گلمکانی، با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به دعوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس، وزیر بهداشت، سرپرست وزارت رفاه و معاون ارزی بانک مرکزی مجلس برگزار شد، گفت: این جلسه با موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و تاثیر تحریم ها و چالش های پیش رو در ماه های آینده برگزار شد و چند نفر از نمایندگان در ابتدای جلسه دیدگاه ها و دغدغه های خود را در این مورد بیان کردند.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت به تبیین وضع کنونی دارو و تجهیزات پزشکی پس از نوسانات ارزی اخیر پرداخت و ضمن بیان اقدامات دنبال شده و تصمیمات کمیته تدابیر ویژه، راهکارها و انتظارات از مجلس و دستگاه های اجرایی و چالش های پیش رو را به تفضیل بیان کرد و پس از بیان نظرات و دغدغه های سرپرست وزارت رفاه و همچنین مسئولان ارزی، این جلسه با جمع بندی رییس مجلس پایان یافت.

گلمکانی، کمبود نقدینگی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و تامین ارز مورد نیاز برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را دو چالش مهم حوزه سلامت در شرایط کنونی دانست و گفت: در زمینه حل چالش نقدینگی شرکت های دارویی برای تامین دارو مقرر شد سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای تکلیف بند "ز" تبصره "۷" قانون بودجه سال ۹۷ اقداماتی صورت داده و ظرف مدت یک هفته اقدامات انجام شده را گزارش کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، از طرح پیشنهاد جدیدی در خصوص حل مشکل نقدینگی شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی در جلسه مذکور خبر داد و تصریح کرد: پس از بررسی و طرح چالش های پیش رو، پیشنهاد شد باقیمانده اعتبار بند "ه‍" تبصره "۵" از محل اسناد خزانه بیمه سلامت به صورت نقد پرداخت شود تا بتواند نقدینگی شرکت های دارویی را تامین کند. از این رو مجلس تصمیم نهایی در این مورد را منوط به طرح و موافقت شورای عالی اقتصادی کل قوا کرد.

گلمکانی ادامه داد: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب شورای اقتصادی کل قوا برسد، اتفاق خوبی در حوزه سلامت در راستای تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رخ خواهد داد، زیرا بیمارستان ها می توانند بدهی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را به صورت نقدی پرداخت کنند و مشکلات نقدینگی در زنجیره تامین حل خواهد شد.

وی به تصمیمات گرفته شده در زمینه تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: براساس تصمیمات گرفته شده مقرر شد بانک مرکزی در تامین ارز دارو با سرعت بیشتری عمل کند و قبل از اینکه چالش جدی در زنجیره تامین پیش بیاید ارز به میزان کافی تامین شده باشد.

گلمکانی در پایان افزود: همچنین مقرر شد موضوع نحوه پرداخت ارز به شرکت های دارویی در جلسه دیگری با حضور مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان های بیمه گر در کمیسیون بهداشت هرچه سریع تر تشکیل و بررسی شده و نتیجه نهایی به ریاست مجلس منعکس شود.