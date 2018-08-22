عزیمت حجاج به جمرات/ یک پزشک برای هر ۵۰۰ زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنی خو مسئول محور جمرات در ایام تشریق درباره آخرین برنامه ریزی های صورت گرفته برای عزیمت زائران به جمرات اظهار کرد: تمامی تمهیدات برای عزیمت زائران کشورمان به جمرات اندیشیده شده است و زائران در دو بخش عازم منا و جمرات می شوند.

وی توضیح داد: بخش نخست زائران خانم و کهنسالان(معذورین) که حدود ۴۲ هزار نفر هستند در شامگاه روز نهم ذی الحجه پس از حضور در عرفات و بعد از توقف کوتاه در مشعر(مزدلفه) راهی منا می شوند.

مسئول محور جمرات در ایام تشریق گفت: این افراد بعد از حضور در منا و استراحت کوتاه، باید بین ساعت ۲۰ تا ۲۳:۳۰ به سمت جمرات حرکت کنند و رمی جمره را انجام دهند.

حسنی خو ادامه داد: اما باقیمانده زائران که همان آقایان هستند پس از وقوف در عرفات در شب نهم به سمت مشعر(مزدلفه) رهسپار می شوند و بعد از توقف تا اذان صبح و استراحت، راهی سرزمین منا می شوند.

حسنی خو تصریح کرد: زائران که وارد منا شده اند از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دهم در قالب دسته های ۲۵۰ نفره از مسیرهای تعیین شده به سمت جمرات حرکت می کنند.

وی افزود: برای هر دو دسته ۲۵۰ نفره، یک نفر پزشک با تجهیزات ضروری حضور خواهد داشت و خدمات لازم را ارایه خواهد کرد.

مسئول محور جمرات در ایام تشریق توضیح داد: زائران که صبح راهی جمرات می شوند، بعد از طی مسیر ۲.۵ کیلومتری به جمره اکبر می رسند و عمل رمی جمرات را به جا می آورند و سپس به سمت چادرهای محل استقرار در منا بازمی گردند و بدین ترتیب عمل رمی جمرات در روز مد پ اول پایان می پذیرد.

حسنی خو افزود: این زائران فرصت دارند از صبح روز دهم تا قبل از غروب آفتاب رمی جمرات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در روز یازدهم زائران باید از ۵ صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر به رمی کامل جمرات بپردازند، گفت: در روز دوم نیز این کار به صورت منظم باید از سوی زائران انجام گیرد و طول مسیر رفت و برگشت نیز جمعا کیلومتر خواهد بود.

مسئول محور جمرات در ایام تشریق توضیح داد: در روز دوازدهم نیز زائران به دو بخش تقسمیم می شوند و بخشی که هتل های محل استقرارشان دورتر از منا قرار دارد از ساعت ۵ تا ۹ صبح به رمی جمرات می پردازند و تعداد آنها حدود هزار نفر است.

حسنی خو افزود: سایر زائران باقیمانده نیز تا بعداز ظهر روز دوازدهم فرصت دارند به رمی جمرات بپردازند و به دلیل اینکه هتل های محل استقرارشان نزدیک منا و جمرات است، به صورت پیاده مسیر را طی می کنند.

وی به زائران توصیه کرد که در زمان حضور در عرفات به استراحت کافی بپردازند تا در ساعات حرکت به جمرات و بازگشت دچار خستگی نشوند.

مسئول محور جمرات در ایام تشریق تصریح کرد: در طول مسیر منا به جمرات و بالعکس درمانگاه سعودی برای رسیدگی به وضعیت زائران وجود دارد و برای هر دسته ۵۰۰ نفره از زائران نیز یک پزشک به همراه تجهیزات حضور خواهد داشت.

حسنی خو تصریح کرد: در طول مسیر منا به جمرات نیز واحد راهنمایان با کاورهای زرد رنگ حضور خواهند داشت و در صورت گم شدن زائران به راهنمایی می پردازند.