پاسخ دندان شکن آفریقای جنوبی به اقدام مداخله جویانه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در پیامی توییتری به اصلاحات ارضی کشور آفریقای جنوبی واکنش نشان داد و گفت: از مایک پمپئو وزیر خارجه خواستهام تا از نزدیک اقدام دولت آفریقای جنوبی مبنی بر اشغال اراضی و کشتار کشاورزان (سفیدپوست) را بررسی کند.
این توییت ترامپ واکنشی است به طرحی که «کریل رامافوزا» رئیسجمهوری آفریقای جنوبی اوایل ماه میلادی جاری (آگوست) برای تغییر قانون در راستای سلب مالکیت زمین کشاورزان سفیدپوست بدون هیچ مصالحهای با ایشان، به کنگره ملی این کشور ارائه داد و دلیل آن نیز تسلط سفیدپوستان بر اغلب زمینهای آفریقای جنوبی علیرغم فروپاشی آپارتاید بعد از ۲ دهه است.
درهمینراستا، ساعاتی پس از آنکه رسانه رسمی آفریقای جنوبی اعلام کرد دولت خواهان شفافسازی سفارت آمریکا در خصوص توییت ترامپ است؛ سخنگوی ریاستجمهوری آفریقای جنوبی نیز در بیانیهای اعلام کرد: اطلاعات رئیسجمهوری آمریکا درخصوص اصلاح اراضی غلط است و ما این مسئله را از طریق کانالهای دیپلماتیک پیگیری میکنیم.
به گزارش مهر، این نخستین بار نیست که ترامپ ازسر نژادپرستی به مسائل آفریقا واکنش نشان میدهد. پیشتر، وی در جلسه ای با حضور نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره، در اشاره به مهاجرانی که از هائیتی و بعضی از کشورهای آفریقایی به آمریکا مهاجرت کرده اند، گفته بود: چرا این مردم را از کشورهایی که شبیه چاه توالت هستند؛ به اینجا راه می دهیم؟
این اظهارنظر واکنش اتحادیه آفریقا را در پی داشت تاآنجا که ۵۴ کشور آفریقایی از دونالد ترامپ خواستند به خاطر مطالب رکیکی که در مورد مهاجران آفریقاییتبار به زبان آورده، عذرخواهی کند و سخن خود را در مورد کثافتخانه نامیدن برخی از کشورها پس بگیرد.
