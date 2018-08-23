اتحادیه اروپا می تواند سیاست های ترامپ را تعدیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در خصوص مواضع اروپا در قبال آمریکا و اینکه آیا فشار از جانب اتحادیه میتواند باعث تغییر رفتار ترامپ شود یا خیر؟ اظهار داشت: اگر وضعیت بین المللی و شرایط جهانی را مرور کنیم، در جهان به هم پیوسته و در حال گذار امروز اقدام هیچ کشوری نمیتواند بی تاثیر و تاثر باشد و رفتار همه کشورها در رفتار دیگران تاثیرگذار است.
وی افزود: به همین جهت آقای ترامپ به تنهایی نمیتواند هر آنچه را که باب طبع و سلیقه خود است را اعمال کند، زیرا وی با مجموعهای از کشورهای جهان و با دیدگاههای متعدد روبرو است و همانگونه که شاهد هستیم پس از خروج آمریکا از برجام، سیاستهای این کشور در انزوای بیشتری قرار گرفته است.
قاسمی با بیان اینکه دولت آمریکا یک تعهد بین المللی را بدون مشورت و حتی بدون توجه به قطعنامه سازمان ملل و نظر هم پیمانان خود نقض کرده است، ادامه داد: قطعا سیاست سایر دولتها به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به میزان ارتباطی که بین آنها و آمریکا وجود دارد، تاثیرگذار خواهد بود و میتواند تا حدود زیادی سیاستهای ترامپ را تعدیل و او را با واقعیات جهان امروز، خاورمیانه، غرب آسیا و ایران بیشتر آشنا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: امیدواریم که این واقع بینی و شناخت واقعیات منطقه و ایران بیش از گذشته باشد و آنها دچار اشتباهات فاحشی که در دهههای گذشته انجام داده اند نشوند؛ چرا که وضعیت منطقه بسیار پیچیده و حساس است و خود ترامپ نیز بارها در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که سیاستهای آمریکا در منطقه دقیق، درست و کامل نبوده و علیرغم هزینههای زیاد انجام شده، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند.
وی با بیان اینکه باید یک بازنگری جدی میان نخبگان آمریکایی و دولت آمریکا صورت بگیرد، عنوان کرد: دیگر کشورها خصوصا اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند روسیه، چین و دیگران نیز میتوانند در رفتار آمریکا نسبت به ایران و در صحنه جهانی اثرگذار باشند.
قاسمی گفت: مهم این است که ترامپ قانع و متوجه شود که بهترین شرایط برای آمریکا بازگشت به برجام و تعهدات آمریکا و همچنین دست برداشتن از عادت این کشور به تحریم و سیاستهای تحریمی است که معمولا با شکست مواجه میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: این سیاست آمریکا ارمغانی جز ایجاد فشار و مشکل برای تودههای مردم ندارند و نهایتا باعث افول جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان خواهد شد.
