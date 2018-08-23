۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

نماینده مردم شوش:

توجیهی برای ممنوعیت کشت پائیزه در خوزستان وجود ندارد

شوش- نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اعلام ممنوعیت کشت پائیزه از سوی سازمان آب و برق خوزستان گفت: حق آبه استان خوزستان تعریف شده است و ممنوعیت کشت هیچ توجیه قانونی ندارد.

سید راضی نوری ظهر امروز در حاشیه سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان شوش به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نزولات جوی سال گذشته در فصل پائیز، ممنوعیت کشت پائیزه از سوی اب و برق خوزستان توجیهی ندارد.

وی با بیان اینکه حق آبه خوزستان به شکل قانونی تعریف شده و از سوی هیچ سازمانی قابل منع نیست، خواستار برنامه ریزی برای کشت محصولات جایگزین و استفاده بهینه از آب در مصارف کشاورزی شد و افزود: کشاورزان زیر نظر جهاد کشاورزی و طبق اعلام از سوی این ارگان برای کشت پائیزه اقدام کنند.

نوری بیان کرد: کشت پائیز امسال طبق سنوات گذشته با اولویت کشت محصولات با مصرف آب کمتر است.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت برخی محصولات کشاورزی در تامین مایحتاج ضروری مردم حائز اهمیت است، تاکید کرد: نسبت به مسائلی که به کشاورزان و تولید مایحتاج ضروری مردم ضربه وارد کند تمکین نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ظهر وزیر جهاد کشاورزی در راستای سفر به خوزستان از طرح کشاورزی کشت اکالیپتوس شهرستان شوش بازدید کرد.

کد خبر 4382635

