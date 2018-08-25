ساخت کلینیک های پزشکی تخصصی در مناطق کم برخوردار مشهد

به گزارش خبرنگامهر، علی بدیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزیر بهداشت تاکید ویژه ای براستقرار سیستم جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع بیماران از مناطق مختلف استان به مراکز تخصصی و فوق تخصصی دارد که فعالیت کلینیک های ویژه می تواند جایگاه مناسبی برای این خدمات باشد.

وی افزود:به دنبال برنامه های اجرایی تحول نظام سلامت و دسترسی مردم در مناطق کم برخوردار به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، توسعه فضاهای کلینیکی و درمانگاه ها در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس از سال ۹۴ ساخت چهار کلینیک ویژه در مناطق سیدی، زکریا، بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان طالقانی به اجرا در آمد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، کلینیک های ویژه جدید، به شکل مستقل و به صورت تعیین هیات مدیره، هیات امنایی و با عملیات مالی مستقل فعالیت خواهند داشت.

وی تصریح کرد:کلینیک ویژه سیدی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

بدیعی خاطر نشان کرد:کلینیک مستقل سیدی با فعالیت نیروهای تخصصی، پزشک عمومی و واحد تزریقات و پانسمان فعالیت خود را از آغاز نموده است و به تدریج خدمات پاراکلینیکی، رادیولوژی، داروخانه و دندان پزشکی نیز به آن اضافه خواهد شد.