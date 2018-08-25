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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد:

ساخت کلینیک های پزشکی تخصصی در مناطق کم برخوردار مشهد

ساخت کلینیک های پزشکی تخصصی در مناطق کم برخوردار مشهد

مشهد-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساخت کلینیک های پزشکی تخصصی در مناطق کم برخوردار مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگامهر، علی بدیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزیر بهداشت تاکید ویژه ای براستقرار سیستم جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع  بیماران از مناطق مختلف استان به مراکز تخصصی و فوق تخصصی دارد که فعالیت  کلینیک های ویژه می تواند جایگاه مناسبی برای این خدمات باشد.

وی افزود:به دنبال برنامه های اجرایی تحول نظام سلامت و دسترسی مردم در مناطق کم برخوردار به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، توسعه فضاهای کلینیکی و درمانگاه ها در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس از سال ۹۴ ساخت چهار کلینیک ویژه در مناطق سیدی، زکریا، بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان طالقانی به اجرا در آمد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، کلینیک های ویژه جدید، به شکل مستقل و به صورت تعیین هیات مدیره، هیات امنایی و با عملیات مالی مستقل فعالیت خواهند داشت.

وی تصریح کرد:کلینیک ویژه سیدی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.  

 بدیعی خاطر نشان کرد:کلینیک مستقل سیدی با فعالیت نیروهای تخصصی، پزشک عمومی و واحد تزریقات و پانسمان فعالیت خود را از آغاز نموده است و به تدریج خدمات پاراکلینیکی، رادیولوژی، داروخانه و دندان پزشکی نیز به آن اضافه خواهد شد.

کد مطلب 4383702

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