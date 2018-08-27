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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

تداوم جنگ افروزی صهیونیستها؛

وزیر جنگ اسرائیل: موشکهایی می‌خریم که همه نقاط خاورمیانه را بزند!

وزیر جنگ اسرائیل: موشکهایی می‌خریم که همه نقاط خاورمیانه را بزند!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از قرارداد خرید موشکهای جدید که می توانند هر نقطه از خاورمیانه را هدف قرار دهند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پست توئیتری خود مدعی شد که این رژیم قرارداد خرید موشکهای جدید و دقیقی را امضا کرده که می تواند هر نقطه ای را در خاورمیانه هدف قرار دهد.

این ادعای لیبرمن مبنی بر اینکه موشکهای مذکور می تواند هر نقطه از خاورمیانه را هدف قرار دهد به نوعی سخنان جنگ طلبانه و تنش آور محسوب می شود.

وی در ادامه ادعا کرد که مسئولان این رژیم تلاش میکنند ارتش اسرائیل بسیار قدرتمند و پیشرفته شود.

شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیز گزارش داد که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قراردادی را با یک شرکت داخلی برای خرید موشک امضا کرده است. گفته میشود این قرارداد بزرگترین قرارداد طی سالهای اخیر به شمار می آید.

کد مطلب 4386325

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