والله ما دچار بحران نیستیم/ برجام بخشی ازمشکلات اقتصادی را حل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح امروز (سه شنبه) در بخش اول سخنان خود در جلسه سوال جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، با تبریک میلاد امام هادی(ع)، عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر، اظهار داشت: امیدوارم سخنان من در چاچوب آیه ای باشد که تلاوت کردم، یعنی همه باید بهترین کلام و بهترین سخن و نیکوترین جملات را به کار ببریم. امیدوارم توصیه هایی که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند، بتوانم دقیقا مراعات کنم.

تصور آغاز شکاف بین دولت و مجلس کاملاً اشتباه است

وی افزود: در آغاز این روز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می دانم. هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است، بلکه بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام است که همه مسئولین در چارچوب وظایف خود و قانون پاسخگو باید باشند. هیچکس از مردم شریف ایران از دوستان ما در جهان فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس است، بلکه این تصور کاملا اشتباه است.

روحانی ادامه داد: مجلس و دولت هدف بسیار بزرگی را بر عهده دارند و بار این مسئولیت را با همکاری یکدیگر به مقصد برسانند. سوالات نمایندگان، سوالاتی از دولت یازدهم و دوازدهم است و از نظر من ایرادی ندارد گرچه این دو دولت دو شخصیت حقوقی مجزا دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همواره تلاشم این بوده بین دولت و مجلس ارتباط نزدیک و برادرانه باشد و به نظرم اینچنین بوده، تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان در سال ۹۶ در انتخابات حضور فعال داشتند و در کابینه دولت دوازدهم نمایندگان عزیز کمک کردند. ممکن است گله ای از دولت داشته باشید و یا ما گله داشته باشیم، اما دوستانه و برادرانه است.

سوالات نمایندگان، سوال ملت ایران هم هست

وی، گفت: به نظرم سوال نمایندگان محترم که در پنج بند تدوین شده، سوالات ملت ایران هم هست. نه تنها یک چهارم نمایندگان امروز مجلس این سوالات را دارند، بلکه بسیاری از مردم هم این سوالات را دارند که چرا بیکاری، وضع بانکی، قاچاق، رکود، رشد قیمت ارز و رونق این وضعیت را دارد.

روحانی با بیان اینکه همه آمار و ارقام وجود دارد و چیزی مخفی نیست، عنوان کرد: چرا در ۷-۸ ماه اخیر ناگهان شرایط نویی ایجاد شد؟ ممکن است شما بگویید که این شریط جدید بدلیل اشتغال، ارز، سیستم بانکی و یا قاچاق بود؛ به نظر بنده اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بوده است. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد که درد بزرگی است. اشتغال و بیکاری دردهای بزرگی هستند، نابسامانی بانکی، رونق و ارز موضوع مهمی است؛ اما همه اینها در برابر اعتماد و امید مردم ناچیز است.

از مشکلات با هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد

رئیس جمهور افزود: چرا امید مردم تغییر پیدا کرده و نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند و حتی عده ای نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شده اند؟ این شک را باید درمان کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید با زبانی درست و صحیح به گونه‌ای با مردم سخن بگوییم که قانع شوند این مشکلات در این چندماهه زودگذر است، خاطرنشان کرد: کلید مسئله در همین است و باید برای مردم توضیح دهیم از این مشکلات با هدایت رهبر معظم انقلاب، هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد. باید به ملت بگوییم نخواهیم گذاشت توطئه های آمریکا پیروز شود و مطمئن باشید. نمی گذاریم یک مشت ضد ایرانی که در کاخ سفید جمع شده اند علیه ما توطئه کنند.

کاخ سفید در پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بود

روحانی گفت: کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بداند از پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بود، چراکه پایان این جلسه اتحاد بالاتر بین دولت و مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح است.

ترسی از آمریکا نداریم و از مشکلات عبور خواهیم کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه ترسی از آمریکا و مشکلات نداریم و از آنها به خوبی عبور خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: از دستگاه های مربوطه در خصوص ۵ سوال نمایندگان گزارش گرفته ام. بر مبنای ۵ سوال نمایندگان عزیز، اولین سوال این است که در زمینه قاچاق کالا و ارز چرا دولت موفق نبود؟ همه شما می دانید موضوع قاچاق کالا و ارز در سال ۸۱ با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با آن شروع شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس در سال ۹۲ قانون مربوطه را نوشتند و ابلاغ کردند و دولت نیز همه آیین نامه های آن را تدوین کرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول برای تشکیل سامانه های مبارزه با قاچاق تهیه کردیم.

وی با بیان اینکه هر چه قیمت ارز بالا برود، واردات قاچاق و کالا کمتر می شود و بالعکس خروجی اش بیشتر می شود، اظهار داشت: اساس برای جلوگیری از قاچاق کالا، تولید با کیفیت داخلی است. همه باید به تولید داخلی کمک کنیم. اگر اینها را به لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت برپا کنیم، معنی ندارد که قاچاق از خارج وارد شود.



روحانی تصریح کرد: ما چگونه توانستیم در عرض چهار سال از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۲ میلیارد دلار برسیم. شما می دانید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخصوص قوه اجرایی نیست، بلکه فراقوه ای است.



وی ادامه داد: آمار و ارقامی که این ستاد به کمک دانشگاه ها در سال ۹۲ تهیه کرد، اعلام کرد قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار است، این رقم به ۱۷ و سپس به ۱۵ و ۱۲ میلیارد دلار رسید. در قاچاق خروجی که عمدتا سوخت است. دولت با برنامه ریزی که برای کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوئیل بر مبنای پیمایش انجام داد، قاچاق ۷.۸ میلیارد در سال ۹۲ به نیم میلیارد دلار در سال ۹۵ تبدیل شد.

مبارزه با قاچاق را در آب های جنوب و نقاطی از غرب و شرق را به سپاه پاسداران واگذار کردیم



رئیس جمهور تصریح کرد: البته من باید بگویم که ما در زمینه قاچاق تلاش هایی که داریم انجام می دهیم، نقش نیروی انتظامی، سربازان گمنام و نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران نقش ارزشمندی است. ما از ۱۰ ماه پیش در شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با قاچاق در آب های جنوب یعنی خلیج فارس و دریای عمان را به سپاه پاسداران واگذار کردیم. نقاطی از غرب و شرق کشور هم وجود دارد که مبارزه با قاچاق در آن به عهده سپاه پاسداران است.



روحانی ادامه داد: سؤال باید این باشد که چطور دولت به کمک مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح به خوبی توانست قاچاق ۲۵ میلیارد را به ۱۲ میلیارد برساند و الان برنامه دولت چیست که این ۱۲ میلیارد را به صفر برساند. اگر سؤال این بود من با ذوق بیشتری برنامه های آینده را مطرح می کردم.

برجام برای این آمد که بگوید برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است



وی افزود: سؤال بعدی باید این باشد که چرا تحریم های بانکی همچنان باقی مانده است. من از شما می پرسم که برجام برای چه بود؟ برجام برای این بود که ما به دنیا بگوییم که فعالیت صلح آمیز هسته ای که آنها به دروغ می گفتند غیرصلح آمیز است و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا، قطعنامه های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و در ذهن دنیا این گونه جا انداختند برنامه هسته ای ایران برای صلح و امنیت جهان خطر است و لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام برای این آمد که بگوید برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.



رئیس جمهور گفت: قطعنامه گذشته شورای امنیت این است که ایران صلح و امنیت را تهدید می کند و بعد از برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ می گوید که ایران حق دارد فعالیت هسته ای داشته باشد و از دنیا هم می خواهد که در کنار ایران باشد.



وی اظهارداشت: ما دستاوردهایی اعم از اخلاقی، سیاسی و بین المللی داشتیم که هیچ گاه از بین نمی رود. تحریم تسلیحاتی کشور را که این تحریم می گفت ایران نه حق دارد سلاحی بفروشد و نه حق دارد سلاحی بخرد را به پنج سال تقلیل دادیم که دو سال و نیم آن گذشته است.

برجام بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد!



رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه اقتصادی هم برجام گشایش هایی را به وجود آورد، شما همگی می دانید که شرکت هایی که الان مشغول رفتن هستند بالاخره یک زمان آمده بودند. برجام آمده و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را حل کرده است. بعد از امضا و اجرایی شدن برجام، تحریم های مربوط به برنامه هسته ای لغو شد اما شما می دانید که بخشی از تحریم های ما هسته ای و بخش دیگر مربوط به سیستم بانکی بود.

وی با اشاره به اینکه مسئله سوم، مسئله بیکاری است، تصریح کرد: کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد بسیار درخشان است و جزو معدود کارنامه های درخشانی است که در کمتر کشوری شما می توانید آن را بیابید. شما ببینید ما در سال ۸۴ تا ۹۱ میزان اشتغال خالص ۱۰ هزار نفر بوده است و در طول این مدت این میزان اشتغال که اینقدر پایین بوده، پس از ۵ سال از گذشت دولت های یازدهم و دوازدهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شده است و این یک افتخار بزرگ برای کشور به حساب می آید.

در زمینه اشتغال ما موفقیت بزرگی را داشته ایم/علی رغم کارنامه دولت در این زمینه، اما مردم ما راضی نیستند

رئیس جمهور افزود: شما می توانید به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و دیگر آمارهای موجود مراجعه کنید و شرایط را خودتان ببینید. البته که اشتغال شرایط مناسب داخلی و خارجی می خواهد، شرایط خاص سکون و آرامش سیاسی می خواهد، اما با این حال در زمینه اشتغال ما موفقیت بزرگی را داشته ایم و در بهار ۹۷ بیش از آنچه که داوطلب کار بوده اند ما اشتغال ایجاد کرده ایم.

روحانی گفت: ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بودند و ۷۵۶ هزار اشتغال درست شده است که این هم برای اولین بار است که اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: علی رغم کارنامه درخشان دولت در این زمینه، اما مردم ما راضی نیستند که این هم حرف درستی است. چرا که هنوز بیکاری فراوانی داریم و این بیکاری مزمن چندین سال است که وجود دارد. خانواده های فراوانی هستند که هنوز از این موضوع رنج می برند اما شما توجه کنید که اگر دولت های یازدهم و دوازدهم همچون دولت های نهم و دهم کار می کرد، امروز رقم بیکاری ما به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود که این هنر مسئولان را می رساند که با کمک دیگر قوا و مسئولین کشور توانستند این موفقیت بزرگ را به دست آورند. چرا که شما می دانید ما اولین دولتی بودیم که پس از جنگ با رشد منفی اقتصادی روی کار آمدیم.

رئیس جمهور بیان کرد: ما دولتی هستیم که با رشد منفی ۷.۷ درصد در سال ۹۱ روی کار آمدیم و در سال ۹۲ هم متاسفانه رشد منفی اقتصادی ادامه داشت اما در سال ۹۳ این رشد اقتصادی مثبت شد. سال بعد از آن به دلیل کاهش قیمت نفت چندان وضع خوبی نداشتیم اما از آخرین فصل سال ۹۴ تا به امروز همه فصول ما که به عبارتی ۹ فصل می شود، رشد مثبت اقتصادی را به طور متوالی تجربه کرده است.

وی گفت: ما در سال ۹۵ میزان ۱۲.۵ درصد رشد اقتصادی داشتیم که در دنیا کم نظیر بوده و رشد متوسط ما در طول این ۵ سال بالای ۴ درصد است. شما می‌دانید که برای آنکه رکود در شرایط اقتصادی یک کشور لحاظ شود، باید ۲ و یا ۳ دوره متوالی رشد منفی اقتصادی در آن کشور باشد که چنین چیزی در ایران نبوده است و همین راه را هم باید ادامه بدهیم و البته تا آن رونق مطلوب مدنظر مردم فاصله زیادی باقی مانده است.

در مسئله ارز، مسائل اجتماعی، روانی، سیاسی، سیاست خارجی، آثار بیشتری داشته است تا مسائل اقتصادی

رئیس جمهور در خصوص بازار ارز و نوسانات آن اظهار داشت: باید در ابتدا این مسئله را پرسید که چرا شرایط ارز به این ترتیب که امروز شاهد هستیم، درآمد. آیا عامل آن سیاسی بود یا روانی و یا اقتصادی و یا تلفیقی از همه این عوامل؟ من می گویم در مسئله ارز، مسائل اجتماعی، روانی، سیاسی، سیاست خارجی، آثار بیشتری داشته است تا مسائل اقتصادی.

روحانی ادامه داد: اجماع اقتصاددان‌ها بر این بود که در ۲۰ فروردین باید نرخ واحدی را اعلام می کردیم. هرچند که می‌دانستیم می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و اینکه برخی می‌گویند چرا به مسافرین ارز می دهید، خوب اگر به مسافر ارز ندهیم او می رود از کوچه و خیابان ارز می گیرد و همین تبدیل می شود به یک نرخی که بر روی زندگی مردم و کسبه تاثیر منفی می گذارد. بنابراین این سیاست ما برای کنترل التهاب بازار ارز بوده است. هرچند که در هر شرایط جدیدی سوء استفاده‌هایی انجام می گیرد که اینها همه جای بحث و بررسی بیشتر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روحانی در بخش دوم پاسخ های خود به سوالات نمایندگان مجلس با تشکر از نمایندگان و کسانی که طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند، گفت: از وزرای مربوطه می‌خواهم در زمینه این ۵ سوال و نکاتی که لا به لای آن مطرح شد، توضیح لازم را به نمایندگان محترم و مردم ارائه دهند.

وی افزود: نکته اساسی این است که چه شد کشوری که در یک مسیر کاملا آرام حرکت می کرد، مسیر این آرامش تغییر کرد. حتی درحالی که ترامپ هم سر کار آمده بود، به منطقه آمد، اما در همان ایام مردم در انتخابات حماسه آفریدند و ضربه بسیار محکمی را به ترامپ و کشورهای کوچک دور و برش زدند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تاریخ این تغییر ۵ دی ماه سال ۹۶ است و هرکس تاریخ دیگری بدهد به نظر من آدرس غلط به مردم داده است، تصریح کرد: پنجم دی ماه سال ۹۶ مردم ناگهان دیدند عده ای در خیابان آمده اند و شعار می دهند و کم کم به شعارهای هنجارشکنانه و غیر قابل قبول تبدیل شد. مردم دچار حیرت شدند، درست است که مردم آمدند در راهپیمایی ها و پاسخ دادند اما در عین حال این حادثه کم نظیری بود و در سالهای اخیر مانند آن نداشتیم.

روحانی ادامه داد: حادثه دی ماه آقای ترامپ را به طمع انداخت؛ تا اینکه در اواخر دی ماه اعلام کند "من در برجام نمی مانم مگر آنکه اروپا و دیگران راجع به منطقه و موشک همراه شوند و اگر همراه نشوند من یکجانبه خارج می شوم." بعد از این تهدید می بینیم با این ناآرامی داخل و تهدید بیرون مردم نگران شدند.

وی با بیان اینکه بدانید تخریب، خرابی می آورد و سیاه نمایی، زندگی مردم را به سمت سیاهی می‌برد، عنوان کرد: این کلام و اجتماع و شعار در گوشه و کنار نیست. البته اگر شعار علیه فردی مثل حسن روحانی باشد اشکالی ندارد چراکه نوکری از نوکرهای مردم و سربازی از سربازها است و دلم برای اینها نمی سوزد؛ من اگر تهدیدی شوم به ترور، برایم مهم نیست. آرزوی ما هست که این را داشته باشیم، اما چه شد که عده ای جرات کردند رئیس جمهور را تهدید به مرگ کنند؟ چون حس کردند بین ما و شما فاصله وجود دارد.

قبول داریم که طرف ما در برجام، به ویژه آمریکایی ها تخلفاتی انجام داده است

رئیس جمهور، گفت: اگر وحدت و اتحاد یکپارچه داشته باشیم، فیضیه ای که مرکز انقلاب است، به جایی که آب به آسیاب دشمن بریزد تبدیل نمی شود. باید همه دست به دست هم دهیم و پشت سر رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم. شما می گویید چرا ارز قیمتش بالا رفت؟ چرا برجام اجرا نشد؟ ما قبول داریم که طرف ما در برجام بویژه آمریکایی ها برخی تخلفاتی انجام داده است.

روحانی با اشاره به اینکه بیایم منصفانه برخورد کنیم و ببینیم اگر برجام هیچ بود، پس چه غصه ای باید امروز وجود داشته باشد، تصریح کرد: شما گفته اید هیچ شرکتی نیامده ایران، پس چرا می گویید شرکت ها چرا بیرون می روند؟ شما گفته اید هیچ هواپیمایی نیامده و هواپیما کاغذی است، حالا می گویید چرا هواپیما نمی آید؟ شما اعلام کردید این برجام هیچ رابطه بانکی را درست نکرد، حتی وقتی ما گفتیم سوئیفت برقرار شده مجبور شدیم خبرنگاران را به بانک مرکزی ببریم تا با چشم آن را ببیند.

وی ادامه داد: شاید بگویید آیا به صد درصد اهدافتان رسیده اید؟ در بعضی زمینه ها ۱۰۰ درصد رسیدیم، بعضی زمینه ها ۸۰ درصد و بعضی نیز ۶۰ درصد، اما در بسیاری از زمینه ها به صد درصد رسیدیم. PMD موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان ما می گفتند از محالات است که حل شود، اما امروز حل شد. قطعنامه ها علیه ایران برچیده شد و تحریم های نظامی بلندمدت به ۵ سال تقلیل پیدا کرد و ۲.۵ سال دیگر پایان خواهد یافت.

رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه اقتصادی هم قدم های بسیاری برداشته شد، اما بعضی قدم ها هم برداشته نشد که عمدتا به خاطر تخلف آمریکا بود.

روحانی با بیان اینکه مردم باید نسبت به آینده شان اطمینان داشته باشند، گفت: شما می فرمایید مردم زندگی شان مطلوب نیست و ناراحتند، این کاملا درست است اما من می پرسم آیا دولت یازدهم برای رفاه مردم کاری نکرد؟ آیا اگر تورم در طول چهارسال حدود ۶۰ درصد شد، حقوق کارمند ۲ برابر نشد؟ اگر زندگی مردم سخت شد، برای مبارزه با فقر مطلق آیا پرداختی مستمری بگیران را تا ۴ برابر افزایش ندادیم؟

رئیس جمهور گفت: آنچه من در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ قول دادم این بود که راه من، راه اعتدال است و باز هم می گویم که با تندروی از چپ یا از راست، به جایی نمی رسیم؛ راهی جز اعتدال، دوستی و وحدت نداریم؛ اشکال ندارد که شما مخالف دولت باشید اما باید برای منافع ملی، در کنار هم قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم هر کاری انجام دهیم، یک بار اصل ۴۰ قانون اساسی را بخوانیم. در اجرای حقوق، نمی توانیم به منافع ملی ضربه بزنیم. اصل منافع ملی شرط محفوظ در همه برنامه هاست. همه قوا و نیروهای مسلح باید به این اصل توجه کنند.

دولت حتما نقص دارد؛ شما در این شک نکنید

روحانی گفت: دولت حتما نقص دارد؛ شما در این شک نکنید؛ ما هم دولتی هستیم مانند بقیه دولت ها، اما تمام تلاشم این بوده که بهترین ها را جمع کنم. ممکن است نقص داشته باشیم؛ برای همین شما سوال و استیضاح می کنید؛ این ها مهم نیست، آن چه مهم است، این است که همگی دست به دست هم بدهیم.

وی افزود: مردم از ما نمی خواهند که شما از من سوال کنید و من هم اینجا آمار و ارقام ارائه کنم. مردم، درد را از من و شما بهتر می دانند. صبح بیرون می روند، می بینند که قیمت چه قدر بالا رفته است. لمس این مساله که زندگی مردم توام با سختی و مشکلات شده که مهم نیست که شما بگویید یا من بگویم.



رئیس‌جمهور گفت: مردم درمان موقتی که یک ماه کار کشور را درست کنیم و دوباره به وضع سابق بازگردیم را نمی‌خواهند. مردم درمان دائم را می‌خواهند. درمان دائم چگونه درست می‌شود؟ آیا صرفاً با کار دولت یا کار مجلس یا کار قوه‌قضائیه درست می‌شود؟ خیر، اما اگر همه با هم باشیم، حتماً از مشکلات عبور خواهیم کرد.

پشت تریبون‌ها نگوییم که ما دچار بحران‌ شده‌ایم؛ والله ما دچار بحران نیستیم



روحانی ادامه داد: پشت تریبون‌ها نگوییم که ما دچار بحران‌ شده‌ایم؛ والله ما دچار بحران نیستیم. اول مسئله است، بعد تبدیل به آسیب و بعد تبدیل به تهدید و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود. ما در مرحله آسیب قرار داریم و گاهی موارد در لبِ تهدید هستیم. چرا بحران می‌گویید؟



وی افزود: من به ملت ایران قول می‌دهم که هیچ‌گاه کاری را بدون مشورت و خِرد جمعی انجام ندادم. من تمام دولت و کارشناسان را به شهادت می‌طلبم؛ حتی تصمیم قاطع صد درصدی داشتم اما وقتی در جلسه‌ای رفتم، دیدم همگی نظر مخالف دارند، نظر آنها را قبول کردم؛ این کار نادرست است و خودسری است. ما حتماً اشتباه داشته‌ایم اما باید آن را رفع کنیم.

اگر کسی ارز ۴۲۰۰ گرفته و کالایش همچنان در گمرک است، ما از او مابه‌التفاوت می‌گیریم



رئیس‌جمهور اظهار داشت: در مسئله ارز، آنهایی که ارز گرفتند تا کالا وارد کنند اما وارد نکردند، وزارت صمت و بانک مرکزی موظف هستند پرونده‌های آنها را به قوه قضائیه بدهند. با کسی که کالای کمی آورده، برخورد می‌شود. اگر کسی ارز ۴۲۰۰ گرفته و کالایش همچنان در گمرک است، ما از او مابه‌التفاوت می‌گیریم.



روحانی ادامه داد: ما باید مسئله را در حد خود ببینیم. وقتی مشکل را اضافه می‌کنیم، در حل آن عاجز می‌شویم. اگر مشکل داریم باید آن را حل کنیم. شاید شما بگویید که رابطه مجلس و دولت ضعیف است. ممکن است این حرف درست باشد. ما که هر وقت وزرای خود را کار داریم، همیشه می‌گویند در مجلس هستند. ما حتماً باید برای حل و فصل مسائلمان، روابطمان را قوی‌تر و نزدیکتر کنیم.

لاریجانی در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور گفت: ما که وزرا را در مجلس نمی بینیم، ببینید کجا می روند؟!

روحانی نیز خطاب به لاریجانی اظهار داشت: شما که کمیسیون نمی روید. باز هم اگر رابطه کم است، بیشتر شود. ما چند هفته پیش، از نمایندگان مجلس برای برگزاری جلسه دعوت کردیم؛ رئیس مجلس زمان را مناسب ندید برای همین به تاخیر انداختیم.



روحانی گفت: الان که هفته دولت است باید ما از شما دعوت می کردیم، حالا شما از ما دعوت کردید؛ اگر ما دعوت می کردیم شیرینی هم می دادیم اینجا که خبری نیست.



وی گفت: شما می‌گویید ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا از برجام خارج شویم یا در آن بمانیم. ظاهراً دو راه داریم اما یک راه سومی هم وجود دارد. دیروز در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور فرانسه گفتم «اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ما شیوه جدیدی به شما اعلام می‌کنیم»؛ اگر لازم شد راه سوم را به شما نمایندگان اعلام خواهیم کرد.

همه توان خود را به کار گرفته‌ایم تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد



رئیس‌جمهور ادامه داد: مشکلات اجتماعی و اقتصادی ما قابل حل است. ما همه توان خود را به کار گرفته‌ایم تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. تلاش داریم تا تولید به مسیر خود ادامه بدهد. همه تلاش ما این است که محصولات داخلی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.



روحانی تصریح کرد: ما بسیاری از قیمت‌ها در آب، برق، گاز، سوخت و بسیاری از موارد حمل و نقل، آنچه مربوط به دولت بوده است را دست نزدیم؛ به دلیل اینکه مردم در رفاه و شرایط بهتری باشند.

روحانی با بیان اینکه اگر در این دوران فشار و تحریم با یکدیگر باشیم، این دوران به خوبی و سریع می گذرد و اگر با یکدیگر نباشیم، فاصله بگیریم، این مسئله باعث زمان بر شدن عبور ما از تحریم ها می شود، اظهار داشت: مسئله اول مردم این است که ما با یکدیگر اختلاف نداشته باشیم چرا که مردم از آمریکا، تحریم و تهدیدات خارجی نمی ترسند. بلکه مردم از دعوای بین خودمان می ترسند و اگر همه ما متحد باشیم تمام احزاب، گروه ها، نمایندگان مجلس و همه دست به دست هم دهیم و در کنار یکدیگر باشیم، می توانیم مشکلات مردم را حل کنیم. اگر مردم ببینند که ما با هم هستیم می فهمند که مشکلات حل خواهد شد.

رئیس جمهور اظهار داشت: در این وضعیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شد که یکی از دلایل آن شورا این بود که این علامت را به مردم بدهد که سه قوه با یکدیگر هستند و با یکدیگر تصمیم می گیرند و ما امروز می خواهیم بار دیگر به مردم خود و به دنیا این علامت را بدهیم که ما با یکدیگر هستیم و در کنار هم تصمیمات لازم برای کشور را اتخاذ خواهیم کرد.

وی گفت: شما نمایندگان محترم سوالی از من پرسیدید و من هم در چارچوب وظیفه پاسخ آن را دادم که اگر مردم از این کار ما راضی شده باشند، این جلسه ما موفقیت آمیز بوده و اگر نتیجه جلسه امروز این باشد که سال چهلم انقلاب است و این انقلاب به بلوغ رسیده، ما می توانیم اگر هم اختلافی بین دولت و مجلس ایجاد شده را با صراحت با یکدیگر مطرح کنیم این به معنای آن است که ما از چنان بلوغ و رشدی برخورداریم که حتی می توانیم این موضوع را به عنوان هدیه ای به مردم در هفته دولت ارائه کنیم و باید همگی به این نکته واقف باشیم که راهی جز وحدت و اتحاد برای رسیدن به اهداف مدنظر خود نداریم.

مردم ما بدانند که تلاش دولت برای آن است که شیب قیمت ها متعادل شود

وی افزود: مردم ما بدانند که تلاش دولت برای آن است که شیب قیمت ها متعادل شود. در روزهای اخیر هم دیدیم که قیمت ارز تا حدی متعادل شده و در هفته های آینده هم متعادل تر خواهد شد و همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نداشته باشند.

صادرات غیرنفتی ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است

روحانی ادامه داد: ما در حال افزایش ذخایر ارزی خود هستیم. همچنین صادرات غیر نفتی ما هم افزایش پیدا کرده که این افزایش چیزی در حدود ۱۹ درصد بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما برای ماه های آینده کار احتیاطی انجام می دهیم، گفت: اگر الان من به رئیس بانک مرکزی بگویم که مثل شهریورماه سال گذشته عمل کن، بدانید که نرخ ارز در عرض دو هفته به قیمت سال گذشته باز می گردد. اما من به رئیس بانک مرکزی گفتم که حق استفاده از ذخایر بانک مرکزی را نداری. برخی جاها دست ما باز نیست، چرا که ممکن است در جاهایی طلاهای ما به عنوان پشتوانه اسکناس به حساب آید که ما اجازه نداریم به آن دست بزنیم. بنابراین سیاست های ما در مسیر تعادل است و قدم به قدم سیاست های خود را پیش خواهیم برد و مطمئناً توفیقات آینده نصیب ما خواهد شد.