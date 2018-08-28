به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان گفت: یاد شهدای بزرگوار باهنر و رجایی را گرامی می‌داریم که اسوه‌های مدیران انقلابی کشور بودند و پست‌های مدیریتی را صرفا وسیله‌ای برای خدمتگزاری به ملت تلقی می‌کردند.

وی ادامه داد: شهید رجایی صفت خود را فرزند مجلس، مقلد رهبری و خادم ملت می‌دانست؛ آراستگیِ روحیِ باهنر، او را به اٌسوه ادب، تواضع و فهم انقلابی در نظام اسلامی معرفی می‌کرد گرچه عمر مدیریتی آنها کوتاه بود و جنایتکاران منافق آمریکایی نگذاشتند ملت ایران از خدمت آنها بهره‌مند شود، اما این دو بزرگوار در قلوب ملت ایران برای همیشه ماندگار شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هفته دولت را که به همین مناسبت نامگذاری شده به رئیس‌جمهور و اعضای دولت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم در این شرایط حساس با تکیه بر میراث انقلابی شهدای دولت علی‌رغم دشمنی‌های رذیلانه آمریکا، سفینه‌ی انقلاب را به سلامت به اهداف مورد نظر امام (ره) و رهبری معظم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و خواست ملت عزیز به ساحل امن و ترقی برسانند.

لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برای حجاج عزیز بیت‌الله که این روزها به میهن اسلامی بازمی‌گردند، قبولی طاعات آرزومندیم و از اینکه امسال برای عزیزان امکان مناسبی برای انجام این فریضه‌ی الهی فراهم آمد، از دولت عربستان سعودی تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به بررسی سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: امروز سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور در دستور کار مجلس است؛ به ایشان و اعضای هیأت وزیران که در مجلس حضور دارند، خیر مقدم عرض می‌کنم و ملاحظاتی را تقدیم می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته اول اینکه در قانون اساسی طبق اصل ۸۸ آمده است حداقل یک چهارم کل نمایندگان می‌توانند از وظایف رئیس‌جمهور سؤال نمایند که این امر عمیق بودن تفکر دموکراتیک در نظام جمهوری اسلامی را نشانگر است.

لاریجانی ادامه داد: بالاترین مقام اجرایی کشور خود را پاسخگو می‌داند که ارزش بزرگی برای ملت ماست و همه مسئولین حتی در بالاترین سطوح، خود را خادم ملت و پاسخگو در برابر ملت و نمایندگان می‌دانند.

وی گفت: برای ملت ما که دورانِ طولانیِ سلطنتِ وابسته را تحمل کرده است و مسئولین نظام شاهنشاهی بی‌اعتنا به پاسخگویی به ملت، خود را مدیون و خاضع قدرت‌های بیگانه می‌دانستند، این امر یک شکوفایی سیاسی بزرگ است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از کشورهای منطقه هنوز گرفتار نظام‌های استبدادی و قبیله‌ای وابسته هستند و در این امر، فاصله زیادی با نظام دموکراتیک جمهوری اسلامی دارند.

لاریجانی تصریح کرد: از نمایندگان محترم که سؤالاتی که را مطرح می‌کنند و رئیس‌جمهور می‌خواهم به ماده ۲۱۳ و ۱۱۳ آئین‌نامه توجه کرده و بدون خروج موضوعی از بحث که مستلزم تذکر رئیس مجلس باشد، بیان کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا باید رعایت انصاف و حدِ کلام فاخر مورد توجه قرار گیرد. در بیان مقام معظم رهبری، حفظ کرامت یکدیگر تأکید شده است و انشاءالله بر حُسن ظن نسبت به یکدیگر استوار باشیم. از امام هادی (ع) نقل است که فرمودند «قلب دیگران چنان برای توست که قلب تو برای دیگران»

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با رعایت این اصول، جلسه امروز می‌تواند در نوع خود، کمال سیاست‌ورزی در کشور را نشان دهد و شرافتی را در حکمرانی تصویر نماید.

لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه مستقیماً مطالب در اختیار مردم عزیز قرار می‌گیرد، در عینِ جدیت موضوعات مطروحه، عواطف برادرانه و ادب دیوانی نظام را در نظر داشته باشیم.