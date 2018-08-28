به گزارش خبرگزاری مهر، به رغم پیگیری مشترک فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان جهت اخذ ارز مبادله ای برای تامین هزینه تیم های اعزامی، اعزام پنج تیم منتخب و ملی کشتی ایران به مسابقات به دلیل عدم پرداخت هزینه های ارزی مذکور از سوی بانک مرکزی منتفی شد.

بر این اساس تیم های منتخب بزرگسالان کشتی آزاد در تورنمنت سرکیسیان ارمنستان، کشتی آلیش مردان و زنان در جشنواره جهانی عشایری در قرقیزستان، کشتی آزاد امید در تورنمنت سرکسیان ارمنستان و کشتی فرنگی امید در جام صربستان شرکت نمی کنند.

لازم به توضیح است به دلیل قطع تخصیص ارز مبادله ای (هر یورو معادل حدودی ۵۲۰۰تومان) برای اعزام تیم ها به فدراسیون کشتی و احتمالا سایر فدراسیون های دیگر و بالا رفتن چند برابری قیمت بلیط پروازهای خارجی در چندماه آینده، فدراسیون کشتی جهت اعزام تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران به رقابت های جهانی جوانان، امید و بزرگسالان به ترتیب در اسلواکی، رومانی و مجارستان برنامه ریزی خواهد کرد و تنها در صورت تأمین منابع مالی لازم برای شناسایی ترکیب نهایی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی بزرگسالان، صرفا کشتی گیران مورد نظر در اوزان دارای ابهام، به یک تورنمنت بین المللی اعزام خواهند شد.