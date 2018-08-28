خسارت های زلزله در ایلام نیازمند بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در دیدار با رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور گزارشی از آثار وتبعات زلزله کرمانشاه در استان ایلام را تشریح کرد و گفت: اگرچه زلزله به اسم در کرمانشاه اتفاق افتاد اما با توجه به مجاورت این استان با ایلام و نزدیکی محل وقوع زلزله عملا مناطق زیادی از استان، همسان کرمانشاه خسارت دید.

وی ادامه داد: علاوه بر خسارت ناشی از زلزله در مناطقی از استان شاهد رانش زمین و صدا ها و انفجارهای حاصل از زلزله بودیم که هنوز هم هر ازچندگاه خسارت هایی را در بر دارد.

در ادامه حمید درگاهی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور ضمن تشکر از نگاه ویژه استاندار به هلال احمر بزرگترین مشکل خیرین وجود بروکراسی اداری دانست و گفت: البته ما امیدوار هستیم باتوجه به اهتمام جدی مسئولان استان درایلام این مسئله وجود نداشته باشد.