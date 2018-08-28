مجله مهر: «در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ و ۹۲/۷/۴،، مؤسسه ثامنالحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیونتومانی و ۴۰۰ میلیونتومانی را به حساب «م. م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز میکند و عنوانی که روبهروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. رقم هدیهای که آقای «م. م» بهعنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامنالحجج تقریبا ناچیز است. «م. م» از مؤسسه ثامنالحجج یک وام دومیلیارد و ۹۰۰ میلیونتومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان میرسیم که در واقع از جیب «م. م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است.»
این چند خط بخشی از گزارش روزنامه شرق با عنوان «رد پای برخی سلبریتیها در پرونده ثامن» بود، بخشی که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و فعالان این فضا به سرعت به دنبال پیدا کردن نام فرد افتادند
«م. م» مجری تلویزیون که اتفاقا سلبریتی هم بود همه نگاهها را به سمت مهران مدیری کشاند، فضای مجازی و رسمی پر از حرف و حدیث شد، اینکه چرا مجری یک برنامه باید چنین مبالغی را دریافت کند! حرف و حدیث زیادی پیرامون این کارگردان و بازیگر شناخته شده اتفاق افتاد، اما نکته اصلی دقیقا جایی است که روزنامه شرق این گزارش را بدون تحقیق و بررسی نهایی منتشر کرد و باعث خطدهی به افکار عمومی شد. گزارشی که مردم را نسبت به کاراکتر شناخته شده در تلویزیون که اتفاقا شخصیت عموما محبوبی هم هست، بدبین کرد.
سکوت، شکایت و ویدئو
مهران مدیری مقابل این صحبتها سکوت کرد و ترجیح داد از راه قانونی وارد شود. او بعد از انتشار گزارش از روزنامه شرق و یکی از پیجهای اینستاگرامی شکایت کرد. البته ویدئویی هم از او در فضای مجازی منتشر شده که گفته بود «همیشه وقتی چیزی را بیشتر توضیح دهیم، بیشتر ضعیف هستیم. کاری را که فکر میکنیم درست است انجام دهیم و مطمئن باشید حقیقت هیچوقت پنهان نمیماند، هرچقدر هم زمان بگذرد، همه آنهایی که قضاوت کردهاند، ماجرا را میفهمند.»
در دادگاه متهم موسسه غیرمجاز «ثامنالحجج» چه گذشت؟
۳۰ تیرماه دادگاه رسیدگی به اتهامات ردیف اول پرونده ثامنالحجج برگزار شد و در آن درباره پرداختیهایی به برخی افرد خاص سوال پرسیده شد، در این میان وکیل مدافع متهم توضیح داد: «در قضیه آقای (م. م) و (ا. ع) باید بگویم که آقای (ا. ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامههایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان میگوید بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد میبندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه میبرند، جالب است آقای (م. م) میگوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.»
همچنین الف. م متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی غیرمجاز ثامنالحجج هم در دادگاه عنوان کرد که «گزارش غیر واقع است، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین مورد چهار بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. میگویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، میخواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.»
از آقای مدیری عذرخواهی میکنیم!
در شماره امروز ۶/۶/ ۹۷روزنامه شرق در مطلبی از مهران مدیری عذرخواهی کرده و نوشته که «در تاریخ ۹۷/۴/۲۷ در گزارشی با عنوان «رد پای برخی سلبریتیها در پرونده ثامن» جلسات دادگاه مؤسسه ثامنالحجج (ع) را بررسی کرده که در این گزارش فهرست تخلفات مؤسسه ثامن، چه در بخش ارائه تسهیلات و چه در پرداخت سودها و هزینههای تبلیغات براساس آنچه در جلسه هفتم دادگاه قرائت شده، اشاره شده است. در بخشی از این گزارش به تسهیلات پرداختی از سوی مؤسسه و همچنین مبالغی که تحت عنوان «هدیه» به یکی از مجریان پرداخت شده، اشاره شده که پس از بررسی بیشتر مشخص شده است مبلغ هدیه قرائتشده در دادگاه مربوط به آقای مهران مدیری نبوده و این اشتباه از سوی روزنامه صورت گرفته است که از این بابت از آقای مهران مدیری و همینطور مخاطبان روزنامه به دلیل اشتباه صورتگرفته صمیمانه پوزش میطلبیم.»
هیجان زدگی به قیمت تشویش اذهان عمومی
عذرخواهی یک رسانه بابت اشتباهی که انجام با اینکه اتفاق خوبی است، اما هرگز نمیتواند تاثیری که خبر کذب اولیه روی مخاطبان داشته را از بین ببرد. در موارد اینچنینی معمولا خبرهای جنجالی مانند دریافت پول یا فساد اقتصادی فلانفرد و ... در سطح گسترده منتشر و دیده میشود، در حالیکه تکذیبها معمولا در سکوت اتفاق میافتد و به قوت اولیه دست به دست نمیشود. متخصصین حوزه علوم ارتباطات میگویند که تکذیب یک شایعه در بهترین حالت تنها به دست ۱۰ درصد افرادی که شایعه اصلی را شنیدهاند میرسد.
حال سوال این است تکلیف آن ۹۰ درصدی که کذب بودن خبر اول به دستشان نرسیده چه میشود؟ آیا با عذرخواهی میتوان آب رفته را به جوی «مهران مدیری» باز گرداند؟ آیا با انتشار روایت درست از موضوع، میتوان آبروی رفته از زائران عراقی و بدبینی ایجاد شده، را حل و فصل کرد و در ذهن مخاطب تغییر ایجاد کرد؟
تا چه زمانی و با چه سازوکاری میتوان آبهای رفته از جوی و آبروهای ریخته شده را جبران کرد؟ نام نفر بعدی که بر اثر هیجانزدگی یک فرد یا یک رسانه، قرار است در گیومه «» قرار بگیرد و آبرویاش به ناحق در فضای مجازی برود چه کسی یا چه جریانی است؟
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