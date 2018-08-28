به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بیست و یکمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها شاهد درخشش هنرمندان استان بوشهر بودیم.

وی اضافه کرد: بر اساس رای هیئت داوران جشنواره دیپلم افتخار و جایزه و تندیس ویژه جشنواره به برنامه کودک «بچه‌های آفتاب» به عنوان بهترین برنامه کودک مراکز استان‌های رسانه ملی اختصاص یافت.

معاون سیمای مرکز بوشهر افزود: علاوه بر هُدهُد تندیس ویژه جشنواره بعنوان بهترین برنامه کودک، دیپلم افتخار بهترین نویسندگی و ترانه سرایی برنامه کودک به محمدرضا میرشکاری رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دیپلم افتخار بهترین صداگذاری و تدوین بهترین برنامه کودک به غلامرضا راهپیمای فرد حقیقی تعلق گرفت.

طاهری ادامه داد: بر اساس رأی هیئت داوران، دیپلم افتخار و جایزه پژوهش فرهنگی اجتماعی به عبدالله رئیسی اختصاص یافت.

وی گفت: در بخش بومی محلی موسیقی هم دیپلم افتخار بهترین آهنگ سازی برای اثر هلیوسا به اکبر ابراهیمی و دیپلم افتخار بهترین جذابیت موسیقی( بخاطر اثر موسیقیایی بنگ(صدازدن) ) به بهروز شریفیان داده شد.

معاون سیمای مرکز بوشهر بیان کرد: صدا و سیمای مرکز بوشهر در این جشنواره مجموعاً پنج جایزه و تندیس ویژه جشنواره را از آن خود کرد.