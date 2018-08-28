مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان به شکل شبانه‌روزی در مناطق حفاظت شده استان مشغول فعالیت هستند و با شکارچیان حیات وحش استان به شکل جدی برخورد می‌شود، اظهار داشت: تنها در یک ماه گذشته ۲۸ متخلف شکار و صید در استان اصفهان و در زیستگاه های شهرستان‌های گلپایگان، کاشان، خمینی شهر، خور و بیابانک، لنجان، سمیرم، قمیشلو و موته دستگیر شدند.

وی افزود: از این متخلفان سه راس آهو، دوراس قوچ و میش، یک راس کل، ۱۳ قطعه کبک و تیهو و پنج قطعه سهره طلایی کشف و ضبط شد.

دستگیر کردن متخلف شکار ۸ قطعه کبک وحشی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه همچنین در روزهای اخیر دو متخلف شکار خرگوش در زیستگاه‌های طبیعی چادگان دستگیر شدند، بیان داشت: دستگیر شدن متخلف شکار هشت قطعه کبک وحشی در شهرستان گلپایگان و دو متخلف شکار زنده گیری پرندگانی به همراه دو سهره طلایی در شهرستان سمیرم از دیگر اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در هفته اخیر است.

وی با بیان اینکه پرندگان کشف شده از شکارچیان دستگیر شده در محیط طبیعی زندگی خود رهاسازی می‌شوند، تاکید کرد: همچنین در بسیاری از موارد حیات وحشی که از محیط زندگی طبیعی خود خارج و توسط مردم دوست‌دار محیط زیست به ماموران یگان تحویل می‌شوند.

تحویل دو دلیجه توسط دوست‌دار محیط زیست

جمشیدیان به تحویل دو دلیجه توسط دوست‌دار محیط زیست در شهرستان نجف آباد اشاره و ابراز داشت: این پرندگان پس از اطمینان از سلامتی و تیمارهای لازم در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شدند.

وی ادامه داد: دلیجه نوعی پرنده شکاری مرد حمایت سازمان محیط زیست است و به طور معمول در طول ماه مواردی از کشف و تحویل این نوع خاص از پرندگان را توسط دوست‌داران محیط زیست را شاهد هستیم.

گفتنی است، شکار و صید، حمل و نگهداری حیوانات وحشی زنده یا غیرزنده، بدون مجوز سازمان محیط زیست ممنوع است.