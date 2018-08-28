روز غدیر، نظام سیاسی جدیدی برای اسلام تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس موسسه غدیر پژوهی و حجت الاسلام والمسلمین «سید ناصر میر محمدیان» مسئول کارگروه تبلیغ بنیاد خاتم الاوصیا به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام پویا مفرد در آغاز با بیان اینکه موضوع ولایت ائمه، یک موضوع صرفا اعتقادی، کلامی و یا معرفتی در حوزه معرفتی نیست، گفت: مسئله ولایت ائمه در همه ابعاد تاثیر گذار است یعنی باید جنبه سیاسی، فقهی و اجتماعی آن را بررسی کنیم. آنچه در غدیر اتفاق افتاد، در حقیقت تعیین نوع حکومت، سبک زندگی اجتماعی مردم و راه برای بشر بود تا بهترین نوع و مدل حکومتی برای او تعیین شود و به کمال برسد.

وی اضافه کرد: وقتی موضوع ولایت را به چند دلیل فقهی و اعتقادی مختصر می کنیم، به نوعی به مسئله ولایت جفا کرده ایم زیرا موضوع ولایت از همه ابعاد و جنبه ها قابل طرح و پیگیری است.

کارشناس موسسه غدیر پژوهی با تصریح بر اینکه مسئله ولایت و تعیین امام بعد از پیامبر، یک کار تشریفاتی نبود، عنوان کرد: معتقدیم موضوع ولایت بسیار مهم‌تر از این است که تشریفاتی باشد زیرا یک ضرورت بود تا غدیر اتفاق بیافتد. پیامبر به عنوان عاقل ترین افراد، نگران امت شان بعد از خودشان هستند و به همین دلیل راه ها را نشان داد تا کسی که همان مسیر پیامبر را ادامه می‌دهد و قرآن را در جامعه محور قرار می دهد، انتخاب شود.

وی با تاکید مجدد بر اهمیت واقعه غدیر، عنوان کرد: پیامبر با انتخاب امام، به نوعی بر سر مردم منت گذاشتند و آن ها را از لغزش ها و انحراف هایی که با انتخاب خود بشر رخ می دهد، نجات دادند و گفتند ولی شما بعد از من، حضرت علی (ع) است.

در ادامه حجت الاسلام سید ناصر میر محمدیان با اشاره به روایت تاریخی خوارج گفت: شعار خوارج وقتی علیه امیرالمومنین (ع) جمع شدند این بود که لاحکم الی الا الله. حضرت علی (ع) فرمودند کلمه حقی است که در راه باطل استفاده می‌کنید و شما می خواهید نتیجه بگیرید فقط خدا و هیچ کس لازم نیست حاکم باشد درحالیکه هیچ چاره ای نیست جز اینکه مردم حتما باید حاکم داشته باشند.

وی اضافه کرد: اسلام بر مبنای امامت، یک نظام سیاسی دارد. در طول تاریخ، بر اساس همین منطق، نظام های سیاسی پادشاهی بنا شده است. این نظام ها مدیریت واحد داشتند و اتفاقا بازدهی خیلی خوبی نیز داشتند اما خروجی آن دارای مشکل بود زیرا شیوه انتخابی و حکمرانی پادشاهان به دست خودشان بود و کسی نبود که این موضوع را مشخص کند، بنابراین سر از دیکتاتوری و خودکامگی ها درآوردند.

مسئول کارگروه تبلیغ بنیاد خاتم الاوصیا به مدل حکومتی اسلام اشاره کرد و عنوان کرد: در این مدل، حکومت دست خدا است اما آن را به پیامبر (ص) و سپس حضرت علی(ع) واگذار کرده است. بعد از امام نیز حکومت به کسانی که در این راه هستند، واگذار شده است زیرا خداوند جامعه اسلامی را رها نمی‌کند.

وی بیان کرد: اهمیت روز غدیر این است که یک نظام سیاسی جدید را برای اسلام تثبیت می‌کند و اعلام می‌کند پس از پیامبر(ص) نیز باید این نظام سیاسی وجود داشته باشد یعنی کسی باید در راس حکومت باشد که مستقیما از جانب خداوند دستور دارد یا کسی باشد که نظام الهی را در جامعه جاری کند.