۲ انبار داروی غیر مجاز و لوازم خانگی در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری با بیان اینکه انبار داروی غیرمجاز احتکار شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بجنورد کشف شد، اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی داروی غیرمجاز در یکی از محلات شهرستان بجنورد، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

مظاهری ادامه داد: ماموران با همکاری کارشناسان مربوطه در بازرسی از انبار مورد نظر مقادیر زیادی دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

کشف انبار احتکار میلیاردی در بجنورد

فرمانده انتظامی خراسن مشایل در ادامه به کشف انبار احتکار مواد شوینده و لوازم خانگی به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بجنورد اشاره کرد و گفت: با اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی یا افرادی با هویت معلوم اقدام به نگهداری غیرقانونی مقدار قابل توجهی مواد شوینده و لوازم خانگی در یک انبار غیرمجاز در شهرستان بجنورد می کنند، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

مظاهری با اشاره به اینکه ماموران با هماهنگی قضائی و به همراه کارشناسان مربوطه به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: ماموران در بازرسی از این انبار مقدار قابل توجهی مواد شوینده و بخاری گازی احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود، اظهار کرد: در این عملیات دو متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به منظور انجام اقدامات قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.