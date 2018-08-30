اکمال دین و رضایت خداوند مهم ترین پیام های واقعه غدیر خم است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو با موضوع جهانی بودن پیام غدیر با حضور حجت الاسلام محمدعلی معینیان نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام معینیان در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: مجمع جهانی اهل بیت (ع) بیش از سه دهه است که در حال خدمت رسانی به پیروان اهل بیت (ع) در سراسر دنیا است.

وی افزود: در هر کشوری که شیعه ای زندگی می کند و پیرو اهل بیت (ع) است را شناسایی می کنیم و نسبت به رسیدگی به امورات دینی و معنوی آنها اعم از مباحث تبلیغی و آموزش های اعتقادی اقدام می کنیم.

نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اقدامات مهم این مجمع خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات موثر این مجمع جهانی ترجمه آثار و کتب اسلامی و منابع اصلی همچون قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کتاب های فقهی و تاریخی به چهل زبان دنیا بوده که موجب شیعه شدن بسیاری از مسلمانان شده است.

حجت الاسلام معینیان در ادامه برنامه گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو بیان داشت: پیامبر اکرم (ص) در شرایطی حجاج بیت الله الحرام را در بازگشت از مراسم حج گرد هم جمع کردند که از نظر جمعیت و تعداد افراد تا به آن روز در تاریخ سابقه نداشت و از همه کشورهای مسلمان در این جمعیت حاضر بودند.

وی اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) در ابتدا حمد و ستایش خداوند را به جای آوردند و پس از تبیین فرمان تاریخی خداوند و تاکید بر انجام این فرمان به اعلام رسمی ولایت 12 معصوم و معرفی امیرالمومنین به عنوان امام، ولی و سرپرست پرداختند. بعد از آن پیامبر (ص) به مسئله اصل امامت و ضرورت توجه امت به این مهم اشاره داشتند و با امت نسبت به این مسئله اتمام حجت کردند.

نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: رسول خدا (ص) در ادامه خطبه غدیر، دوستان و دشمنان امامت را معرفی کردند و در فرازهای پایانی خطبه به معرفی صفات و ویژگی های امام موعود اشاره داشتند و در آخر هم بخشی از فرایض و محرمات و بیعت با ولایت را بیان فرمودند.

حجت الاسلام معینیان در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: خطبه غدیر، خطبه بسیار جامع و کاملی است که پیامبر اکرم (ص) به اساس دین اسلام پرداختند.

وی متذکر شد: از حیث سندی هیچ تردیدی در مورد غدیر وجود ندارد وقتی دقیق تر بررسی می کنیم می بینیم از واقعه غدیر تا رحلت رسول خدا (ص) حدود 2 ماه و 10 روز فاصله است. اما چه می شود که امت اسلامی این مسئله مهم را فراموش می کنند و به جای اینکه امام علی(ع) زعامت و حکومت را عهده دار شود جریان سقیفه شکل می گیرد؟

نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: وصیت رسول خدا (ص) این بود که غسل و کفن و دفن ایشان توسط امیرالمومنین انجام شود افراد فرصت طلب از همان روز واقعه غدیر شروع به توطئه کردند بعد از رحلت نبی خدا هم به جای شرکت در مراسم پیامبر (ص) در سقیفه شرکت کردند و حضرت علی(ع) سه شبانه روز مشغول تجهیز پیامبر(ص) بود.

حجت الاسلام معینیان با اشاره به مهم ترین پیام های غدیر گفت: خلافت و جانشینی و رهبری امت اسلامی از مهم ترین پیام های غدیر است که از ناحیه خداوند صورت گرفت. ابلاغ حق، صفات رهبری، مرجعیت دینی اهل بیت (ع)، اکمال دین و اتمام حجت با مردم و رضایت خداوند از پیام های واقعه غدیر خم است.