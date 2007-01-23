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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۰۵

"تسویه حساب" هفته آینده تمام می‌شود

"تسویه حساب" هفته آینده تمام می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "تسویه حساب" به کارگردانی تهمینه میلانی تا یک هفته دیگر در لوکیشن فرمانیه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم نقدی اجتماعی است در مورد آسیب های اجتماعی به ویژه در میان زنان و علل بزهکاری آنها. فیلمبرداری "تسویه حساب" از چهارشنبه 29 آذرماه در تهران آغاز شده و تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. تدوین فیلم هم 10 روز پیش شروع شده است.

از دیگر عوامل "تسویه حساب" می توان به تهمینه میلانی فیلمنامه نویس و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، اسحاق خانزادی صدابردار، جلال معیریان طراح گریم، ناصر چشم آذر آهنگساز، مستانه مهاجر تدوینگر، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس و مهناز افشار، لادن مستوفی، شهره لرستانی، السا فیروز آذر، بهاره افشاری، اکبر عبدی، سیاوش تهمورث، رضا عطاران و حامد بهداد بازیگران اشاره کرد.

کد مطلب 438971

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