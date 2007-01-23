به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم نقدی اجتماعی است در مورد آسیب های اجتماعی به ویژه در میان زنان و علل بزهکاری آنها. فیلمبرداری "تسویه حساب" از چهارشنبه 29 آذرماه در تهران آغاز شده و تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. تدوین فیلم هم 10 روز پیش شروع شده است.

از دیگر عوامل "تسویه حساب" می توان به تهمینه میلانی فیلمنامه نویس و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، اسحاق خانزادی صدابردار، جلال معیریان طراح گریم، ناصر چشم آذر آهنگساز، مستانه مهاجر تدوینگر، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس و مهناز افشار، لادن مستوفی، شهره لرستانی، السا فیروز آذر، بهاره افشاری، اکبر عبدی، سیاوش تهمورث، رضا عطاران و حامد بهداد بازیگران اشاره کرد.