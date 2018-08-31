ربات شخصی که کاربر را تعقیب می کند و تماس ویدئویی می گیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات شخصی Temi در نمایشگاه IFA رونمایی شد. این ربات از نخستین روز اکتبر با قیمت ۱۵۰۰ دلار برای فروش عرضه می شود.

شرکت سازنده ادعا می کند Temi نخستین ربات کارآمد شخصی است. البته این امر بستگی به آن دارد که کاربر چقدر بخواهد با کمک رباتی که همه جا او را دنبال می کند تماس ویدئویی برقرار و از رسانه ها استفاده کند.

ربات شخصی مذکور حسگرهای مختلفی دارد که به وسیله آنها در محیط جهت یابی و فعالیت می کند. این حسگرها عبارتند از: یک LIDAR با ۳۶۰ درجه، دو دوربین رصد عمق، دو دوربین RGB، ۵ حسگر تقریبی، حسگر IMU و ۶ حسگر خطی Time of flight .

این ربات به وسیله حسگرهایش نقشه ای دوبعدی از خانه تهیه می کند اما کاربر می تواند به ربات دستور دهد بخش هایی خاصی از خانه را به یاد داشته باشد.

همچنین هنگامی که کاربر می گوید «سلام Temi، مرا دنبال کن»، ربات او را دنبال می کند و با استفاده از لیزر پاهای کاربر را رصد می کند. جالب آنکه هنگامی که فرد دیگری مسیر کاربر را قطع می کند، ربات همچنان می تواند پاهای کاربر خود را شناسایی کند.

Temi تمام قابلیت های یک تبلت را دارد و با اندروید کار می کند. البته هنوز معلوم نیست تمام اپلیکیشن های گوگل پلی را بتوان در آن استفاده کرد.

مهمترین ویژگی این ربات قابلیت تماس صوتی است. در حال حاضر Temi دستورات را به دو زبان انگلیسی و چینی دریافت می کند. اما قرار است از ۲۵ زبان مختلف پشتیبانی کند.

یک بار شارژ ربات برای ۸ ساعت فعالیت کافی است. همچنین ربات می تواند در صورت نیاز به طور خودکار به سمت مکان شارژ برگردد.

این ربات در چین تولید می شود.