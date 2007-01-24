شهرداری و پلیس تهران متکدیان و مزاحمان مترو را جمع آوری می کنند

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مترو بخش متراکمی از شهر است.

مهندس جعفر ربیعی گفت: متدکیان با استفاده از تراکم موجود مانند مسافران عادی وارد واگن ها شده و بساط تکدی گری خود را پهن می کنند ، بنابراین مسافران دیگر می توانند در شناسایی این افراد به ماموران کمک کنند.

وی از مکاتباتی با شهرداری تهران برای جمع آوری گدایان خبر داد و افزود: حضور ماموران نیروی انتظامی نیز می تواند بروز ناهنجاری های اجتماعی را به حداقل برساند.

ربیعی با یادآوری اینکه ماموران مترو ضابطان قضائی نیستند و نمی توانند با مزاحمان برخورد قانونی داشته باشند ، ادامه داد: "برخورد با اینگونه پدیده ها باید جمعی و به دست ضابطان قضائی انجام شود. بنابراین مسئولان ایستگاههای مختلف تنها می توانند این گونه افراد را از واگن و ایستگاههای مترو اخراج کرده و یا به ماموران نیروی انتظامی معرفی کنند."

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ، برای چندمین بار از مسافران خواست تا به متکدیان داخل مترو کمک نکرده و ماموران را از حضور این افراد آگاه کنند.