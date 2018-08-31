خرید و فروش ۱.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما طی ۲۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، از ابتدای سال جاری و با تغییراتی که در حوزه ارزی ایجاد شد با راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) معاملات ارز بین گروه‌های عمده از جمله صادر کنندگان و وارد کنندگان به این سامانه وارد شد و البته صراف‌ها و بانک‌ها به عنوان واسطه‌های بین این ۲ گروه معاملات را انجام می‌دادند.

در سامانه نیما در ابتدا نرخ ۴۲۰۰ تومان و براساس سیاستی که دولت در حوزه ارز ایجاد کرد برای هر دلار تعیین و تقریبا به طور ثباتی طی چند ماه مورد معامله قرار گرفت تا اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی وارد کنندگان و البته خرید آن از صادر کنندگان کم حاشیه نبود و در نهایت با تغییراتی که در سیستم ارزی ایجاد و بسته جدید طی ۲۰ روز گذشته به مرحله اجرا درآمد، بازار ثانویه به طور گسترده‌تری در نیما فعال شد و تقریبا تمام صادرکنندگان به خصوص پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان عمده ارز وارد این سامانه شدند.

از این پس نرخ مورد معامله در سامانه نیما دیگر ۴۲۰۰ تومان نبود و این نرخ به طور خاص برای کالاهای اساسی تعیین شد و سایر گروه های کالایی با ارزی که با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و وارد کنندگان در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد معاملات خود را انجام می‌دهند؛ به گونه‌ای که این نرخ برای دلار از حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و برای یورو ۹ هزار تومان بالاتر تعیین شده بود.

اما آخرین عملکرد سامانه نیما از این حکایت دارد که در طول ۲۱ روز گذشته حجم مبادله ارز در این سیستم از حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشتر شده و روند تغییرات قیمتی در این بازار نیز از این حکایت دارد که قیمت یوروی مورد معامله به مرور کمتر شده به گونه‌ای که اکنون نرخ یورو به کمتر از ۹هزار تومان می‌رسد.

این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ابتدای اجرای بسته ارزی و با راه‌اندازی بازار ثانویه گفته بود که با گذشت زمان و تعمیق هر چه بیشتر بازار به تدریج نرخ‌ها نیز تعادلی خواهد شد.

در حالی در سامانه نیما در این مدت حدود یک و نیم میلیارد دلار معامله انجام شده و در بسته اول ارزی که از فاصله فروردین تا مردادماه سال جاری به اجرا درآمد گزارش‌های بانک مرکزی از این حکایت داشت که حداقل ۱۲ میلیارد دلار در این سامانه تامین ارز شده است.