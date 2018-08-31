سازمان تامین اجتماعی و بیمه آلمان یادداشت تفاهم امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مذاکرات انجام شده میان دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با دکتر بروئر‏‏ رئیس اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) و مدیر عامل سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان در نشست جهانی تامین اجتماعی در پاناما مورخ آبان ١٣٩٥، ‏در خصوص برقراری و توسعه زمینه های همکاری متقابل فیمابین، یادداشت تفاهم پیشنهادی با محوریت همکاری دو جانبه در حوزه های متنوع مدیریت توانبخشی، برنامه های بازگشت به کار، برنامه ریزی و مدیریت بیمارستانی، تسهیل تبادل اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان، با هماهنگی و تشریک مساعی اداره کل امور بین الملل و معاونت های بیمه ای، درمان، و حقوقی و امور مجلس این سازمان و دپارتمان های متناظر در سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان تنظیم شد.

این یادداشت تفاهم پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، در روز جمعه مورخ ٩ شهریور ١٣٩٧ در سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان در برلین توسط دکتر نوربخش و دکتر بروئر به امضا رسید.

سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان، مسئولیت نظارت و سرپرستی همه نهادها و موسسات قانونی بیمه حوادث آلمان را از هر دو بخش خصوصی و دولتی بر عهده دارد. نهادها و موسسات زیرمجموعه این سازمان حدود ٧٠ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه حوادث شغلی دارند و طیف گسترده ای از خدمات در حوزه ایمنی و سلامت در محیط کار، توانبخشی، طب کار، حوادث ناشی از کار، بیماری های شغلی، پرداخت غرامت دستمزد و ... را به افراد تحت پوشش ارائه می کنند.

سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان همچنین دارای چندین مرکز تحقیقاتی و آموزشی در حوزه ایمنی و طب کار و ١١ کلینیک تخصصی درمانی بیماری های شغلی و حوادث و آسیب های ناشی از کار است.