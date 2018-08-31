فرود اضطراری پرواز مدینه - اهواز در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، پرواز ۱۵۳۱ این شرکت در مسیر مدینه ـ اهواز به دلیل وضعیت نامساعد و بدحال شدن یکی از مسافران که از جانبازان جنگ تحمیلی بود، در فرودگاه کویت فرود اضطراری داشت.

بنا بر این گزارش، با وجود فاصله پروازی اندک باقی مانده تا فرودگاه اهواز، وضعیت نامساعد این جانباز به نحوی بود که خلبان پرواز با هماهنگی شرکت علی رغم شرایط پیچیده و هزینه زای نشست اضطراری در کویت، این تصمیم را اتخاذ کرد تا خطری جان این جانباز عزیز را تهدید نکند و در نهایت با انتقال مسافر بدحال از هواپیما، ایرباس «هما» در ساعت ۱۴:۱۵ فرودگاه کویت را ترک کرد و در ساعت ۱۵:۰۵ در فرودگاه اهواز به زمین نشست.