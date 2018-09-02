استارت آپ ها ایده های توسعه گردشگری روستایی ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد کسب و کار آینده روستایی «استارت آپ» با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین، مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری، اکرم نجفی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین، یزدی مدیرکل پژوهش و اسماعیل زاده مدیر مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی قزوین و ایده پردازان استانهای مختلف روز یکشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

علی فرخزاد در این مراسم اظهار کرد: این اولین استارت آپ روستایی است که امیدواریم بتوانیم از ایده های جوانان فعال در این حوزه برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی استفاده کنیم و در این همایش به یک دستاورد خوبی برسیم.

وی افزود: دوبرابر اعتبارات عمرانی در روستاها هزینه شده است اما باید اقتصاد و معیشت مردم را تغییر دهیم.

فرخزاد بیان کرد: در بازاریابی و فروش محصولات روستایی نقطه ضعف داریم و استارت آپ ها این نقیصه را می توانند برطرف کنند.

وی با بیان اینکه باید آثار تاریخی، طبیعی و کشاورزی روستاها معرفی شود تصریح کرد: گردشگری روستایی بسیار مهم است اما زیرساختها را تامین نکرده ایم در حالی که از این ظرفیت می توانیم بخوبی استفاده کرده و طرح های مهمی را عملیاتی کنیم.

فرخزاد ادامه داد: فقط ۱۷ درصد از وام های روستایی به حوزه گردشگری اختصاص یافته در حالیکه بیشترین تقاضا در کشاورزی بوده است که استارت اپ ها می توانند در این بخش پویاتر عمل کنند و با بررسی نقاط ضعف و قوت برای گرایش بیشتر متقاضیان به حوزه گردشگری همت کنند.

در ادامه احراری یکی از ایده پردازان استان گلستان طرح خود را در خصوص توانمند سازی و کارافرینی نوین روستایی در روستای دوزونون ارائه کرد.