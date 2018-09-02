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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد با صدور حکمی عنایت اله ملکی تبار را به سمت سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، طهرانچی در این حکم یادآور شده است: «با توجه به سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می­ کنم.»

«مطمئنم دینداری، تقوا و رعایت کرامت و حرمت افراد، سرلوحه کار شما بوده، بدون آنکه امر نظارت و بازرسی مورد خدشه قرار گیرد. ضمناً این مرکز قدم نهایی افراد برای اعلام رسیدگی و دادخواهی به خواسته­ هایشان است. ایجاد یک سیستم اطلاع­ رسانی دوطرفه و رسیدگی فوری به شکایات همکاران، مرکز شما را به عنوان پناهگاهی برای متقاضیان و مورد ظلم قرارگرفتگان معرفی خواهد کرد.»

«امید است خدمات شایسته، مخلصانه و مجددانه جنابعالی و همکاران مورد قبول درگاه ذات اقدس احدیت قرار گیرد.»

همچنین محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه­ ای جداگانه از زحمات و تلاش ­های محمد عبدالله خانی رئیس سابق مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد.

کد مطلب 4391711

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    نظرات

    • م.خ ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
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      سلام. دانشجوی ترم آخر ارشد ارتباطات تربت جام هستم. الان شرایط تسویه ندارم رییس دانشگاه گفت یا تسویه یا انصراف. اینه حمایت از هم میهن و رسم جوانمردی؟. تا پایان ماه تسویه می کنم ولی باز هم همان حرف برو.
    • م.خ ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
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      به دادم برسید وقت ندارم
    • mrch IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
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      باسلام واحترام پیرو مکاتبات قبلی وعدم پاسخگویی متولیان د آ، اخیرا با اقای طرانچی مکاتبه داشتم متاسفانه ایشان هم جواب واجابت ننموده اند. ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

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