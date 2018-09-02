سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، طهرانچی در این حکم یادآور شده است: «با توجه به سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می­ کنم.»

«مطمئنم دینداری، تقوا و رعایت کرامت و حرمت افراد، سرلوحه کار شما بوده، بدون آنکه امر نظارت و بازرسی مورد خدشه قرار گیرد. ضمناً این مرکز قدم نهایی افراد برای اعلام رسیدگی و دادخواهی به خواسته­ هایشان است. ایجاد یک سیستم اطلاع­ رسانی دوطرفه و رسیدگی فوری به شکایات همکاران، مرکز شما را به عنوان پناهگاهی برای متقاضیان و مورد ظلم قرارگرفتگان معرفی خواهد کرد.»

«امید است خدمات شایسته، مخلصانه و مجددانه جنابعالی و همکاران مورد قبول درگاه ذات اقدس احدیت قرار گیرد.»

همچنین محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه­ ای جداگانه از زحمات و تلاش ­های محمد عبدالله خانی رئیس سابق مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد.