سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، طهرانچی در این حکم یادآور شده است: «با توجه به سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می کنم.»
«مطمئنم دینداری، تقوا و رعایت کرامت و حرمت افراد، سرلوحه کار شما بوده، بدون آنکه امر نظارت و بازرسی مورد خدشه قرار گیرد. ضمناً این مرکز قدم نهایی افراد برای اعلام رسیدگی و دادخواهی به خواسته هایشان است. ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی دوطرفه و رسیدگی فوری به شکایات همکاران، مرکز شما را به عنوان پناهگاهی برای متقاضیان و مورد ظلم قرارگرفتگان معرفی خواهد کرد.»
«امید است خدمات شایسته، مخلصانه و مجددانه جنابعالی و همکاران مورد قبول درگاه ذات اقدس احدیت قرار گیرد.»
همچنین محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش های محمد عبدالله خانی رئیس سابق مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد.
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