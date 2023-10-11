رئیس مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی مهندس «سید جواد آل یاسین» را به عنوان رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه با تأکید بر محورهای زیر اهتمام ورزید.

۱ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره دانشگاه

۲ـ رسیدگی به شکایات و حفظ و صیانت از کرامت انسانی کلیه ذینفعان دانشگاه

۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از بروز اقدامات و جریانات سوء

۴ـ توجه ویژه به رفع مشکلات موجود در استانها با حداکثر نمودن کارآیی و اثربخشی خدمات بازرسی

۵ـ نظارت و ارزیابی دقیق برحسن انجام سند تحول و تعالی دانشگاه

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و نیز اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.»

مهندس سیدجواد آل یاسین پیش از این دبیر ستاد دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و رئیس مجتمع ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.