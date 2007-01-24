استانداردهای کنترل در ایست و بازرسی ها باید دقیقا رعایت شود / پلیس پیشگیری ناجا از دوباره کاری جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین ذوالفقاری صبح امروز در نخستین همایش سراسری تخصصی پلیس پیشگیری انتظامی ناجا افزود: نوع ایمنی ، برخورد با مردم و تجهیزات موجود در صحنه از مهم ترین اولویت های هر ایست و بازرسی است.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه بیان داشت: پرونده سرقت هایی که محدود بوده و یا هنوز در مرحله رسیدگی هستند در آینده نزدیک با هماهنگی قوه قضائیه پس از رسیدگی و مشخص شدن تعیین و تکلیف به دادسراها ارسال خواهد شد و نیازی به دوباره کاری نخواهد بود.

این مقام ارشد ناجا در ادامه اظهار داشت: با هماهنگی و نظارت فرماندهان پیشگیری پلیس ناجا ، از این به بعد هیچ ماموری نباید خارج از دستورالعمل و یا بخشنامه ها در محلی دیگری فعالیت داشته باشد.

ذوالفقاری گفت: پلیس پیشگیری ناجا باید تجزیه و تحلیل جرم را به گونه ای که کیفیت کار و صرفه جویی در وقت را مد نظر داشته باشد ، در دستور کار خود قرار دهد.

وی گفت: این رهیافت باید موجب آن شود که ماموران کلانتری ها در سریع ترین زمان ممکن ، زمان و مکان های جرم زای محل خود را شناسایی کنند.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه با اشاره مقوله کیفی کردن نگهبان های محله ها ، گفت: ساماندهی ، تعیین صلاحیت ، آموزش ، ملبس کردن افراد و تجهیز آنان به وسایل مورد نظر از جمله مسائلی است که فرماندهان پلیس پیشگیری ناجا در استانها باید در دستور کار خود داشته باشد.

وی یادآور شد: هم اکنون نزدیک به یک صد هزار نگهبان که به صورت شخصی در محله ها و یا در شرکت ها مشغول فعالیت هستند وجود دارند که باید شناسایی و سازماندهی شوند.

ذوالفقاری در ادامه با شاره به طرح پلیس افتخاری اعلام داشت طرحی در زمینه پلیس افتخاری را در دست داریم که آیین نامه و چگونگی اجرای آن در حال پیگیری و انجام است.

جانشین فرماندهی ناجا همچنین با اشاره به لزوم حمایت قانونی ناجا از نیروهای خود ، افزود: حتما کلانتری ها و پاسگاه ها باید یک سیستمی را برای حمایت اجتماعی و قانونی از نیروهای تحت پوشش خود برنامه ریزی کند.

وی متذکر شد: هر کجا که اسم پلیس اجتماعی می آید نباید فقط بحث خوش اخلاقی مطرح باشد زیرا مردم پلیس اجتماعی مقتدر را می خواهند. پلیس باید جسارت نیز داشته باشد تا در پیگیری پرونده ها دچار مشکل نشود.

ذوالفقاری با اشاره فعالیت پلیس در دیگر کشورها ، اظهار داشت: پلیس صرفا نباید در یک صحنه فعالیت داشته باشد بلکه کشف جرم و محل های جرم خیز نیز از دیگر مسئولیت پلیس پیشگیری ناجا است.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه نخستین همایش سراسری تخصصی پلیس پیشگیری انتظامی ناجا بیان داشت: پلیس غیر محسوس باید افزایش یابد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر هم مردم و هم مجرمین تنها به دیدن پلیس با لباس فرم و ماشین های چراغ گردان دار عادت کرده اند و نبودش را بهترین زمان برای ارتکاب جرم می دانند در حالی که باید رفتار پلیس به گونه ای باشد که مجرمین هر لحظه احتمال پیگیری پلیس را ببینند.

سردار ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با تحویل تدارکات نیروهای انتظامی به مجموعه های تحت نظارت خود ، گفت: نحوه تحویل تدارکات و وسایل ملزوم نباید به گونه ای باشد که در فعالیت پاسگاه اخلاق ایجاد کرده و نیرو یا خودروهای در اختیار را از پاسگاه به منظور گرفتن مایحتاج خارج کنند.

جانشین فرماندهی ناجا افزود: یکی از دغدغه های پلیس پیشگیری ناجا ، ساماندهی و آمایش نیروهای کلانتری و پاسگاهها است.

وی از روسای پلیس پیشگیری سایر استانهای کشور خواست تا وظایف و اختیارات این نیرو را برای مردم و مسئولان تبیین کنند.

سردار ذولفقاری افزود: الان باید توان و اجرای رده های انتظامی در کلانتری و پاسگاهها با حضور پلیس پیشگیری افزایش یابد.

وی با اشاره به سیستم جامع انتظامی اظهار داشت: مسئولان استانها باید در این باره حساسیت جدی و لازم را انجام دهند.

ذوالفقاری یادآور شد:هنگامی که از سیستم نرم افزاری استفاده می شود نباید چند باره کاری انجام شود و زمان هزینه تلف شود.

جانشین فرماندهی ناجا تصریح کرد: با تشکیل پلیس پیشگیری ، دیگر بنا نیست که انرژی زیادتری صرف شود.

سردار ذوالفقاری در ادامه اعلام کرد: پلیس پیشگیری در کارانه ای کردن فعالیت های نیروها است.

وی بیان داشت: اگر شخصی استعداد و توانایی بالایی دارد و در عین حال با زمان کم می تواند توانمندی خود را نشان دهد باید از طریق سیستم کارانه ای مورد ارزیابی و تقدیر قرار گیرد.