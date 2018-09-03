۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

رئیس انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری:

۱۰ مدیر برتر حوزه علم و فناوری در کنفرانس اصفهان معرفی می شود

اصفهان - رئیس انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری گفت: ۱۰ مدیر برتر حوزه علم و فناوری در کنفرانس اصفهان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزف پیکه صبح دوشنبه با اشاره به اینکه ما در سی و پنجمین دوره از برگزاری کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری، ۱۰ مدیر برتر را شناسایی خواهیم کرد، اظهار داشت: عقد قرارداد بین شرکت های این حوزه و شناسایی پارک های علم و فناوری برای آغاز تبادلات از جمله اهداف برگزاری این دوره است.

وی ادامه داد: ما در این دوره می خواهیم ببینیم که از نقطه نظر صنعت فناوری کدام کشور در چه جایگاهی قرار گرفته است و چه کسی مدیریت را در این حوزه انجام می دهد.

وی افزود: ما اینجا هستیم تا بدانیم که چه پروژه ای را باید پیاده سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید برای توسعه پارک های علم وفناوری در سطح بین المللی گفتمانی ایجاد کنیم و مناسبات و کیفیت آن را افزایش دهیم، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که اعضای جدید را شناسایی و به این مجموعه اضافه کنیم.

یوسفی افزود: این کنفرانس در سطح عالی برای اشتراک مساعی و دانش برگزار شده و از طریق آن می توانیم برای افزایش دانش و شبکه ها بهره ببریم.

وی اضافه کرد: ما باید بتوانیم در پارک های علم و فناوری، نوآوری جدید داشته باشیم و پارک های علم و فناوری دنیا را به یکدیگر متصل کنیم تا شبکه ای جدید در این حوزه پدید آوریم و به تبع آن شبکه های خود را در جهان گسترش دهیم.

وی افزود: بازدید از مراکز رشد و فناوری اصفهان و بررسی جایگاه ایران در علم و فناوری از دیگر اهداف برگزاری این دوره از کنفرانس است.

کد مطلب 4392614

