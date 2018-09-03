جایزه ویژه هیات داوران جشنواره قزاقستان برای کارگردان «معبر»

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ErtisCinema با حضور مستند «معبر» و ۲ فیلم دیگر ایرانی به نام «درخت زیتون سعد» ساخته احمد زایری و «شکلات» ساخته مهدی حیدری در قزاقستان برگزار شد.

دست اندرکاران جشنواره ۲۹ آگوست به پیام پارسافر کارگردان «معبر» اعلام کرده اند که وی برنده این جایزه شده است.

فیلم مستند «معبر» به کارگردانی پیام پارسافر پیش از این موفق به حضور در جشنواره های Visions du Reel سوییس، Videoex زوریخ، Cinemadamare ایتالیا و Pure روسیه شده بود.

فیلمنامه این فیلم مستند با موضوع جنگ و محیط زیست به صورت مشترک توسط پیام پارسافر و حسین فرخزاده نوشته شده و تدوین آن را سلمه اربابون برعهده داشته است.

از دیگر عوامل ساخت این مستند علی حیدری صدابردار، حسن مهدوی طراح صدا و صدا گذار، سلمان اربابون جلوه های ویژه هستند. همچنین تصویربرداری فیلم مستند «معبر» بر عهده پیام پارسافر بوده است.