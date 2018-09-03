ترامپ در مورد حمله ارتش سوریه به ادلب هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مدعی شد حمله نظامی به ادلب می تواند فاجعه بار باشد.

وی در پیامی توییتری «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه را از حمله به ادلب که یکی از آخرین پایگاه های تروریست ها در این کشور به شمار می رود، بر حذر داشت.

وی در این پیام نوشت: رئیس جمهور بشار اسد نباید «بی پروا» دست به حمله به استان ادلب بزند.

ترامپ در این پیام از ایران و روسیه نیز خواست که بخشی از این اشتباه بزرگ که فاجعه انسانی بالقوه را در پی خواهد داشت، نباشند.

به ادعای رئیس جمهور آمریکا در صورت چنین اقدامی از سوی ارتش سوریه، هزاران نفر کشته می شوند، از این رو باید از این اشتباه جلوگیری شود.