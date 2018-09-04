«مشاهیر وقف کتاب در ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلد از مجموعه «مشاهیر وقف کتاب در ایران» به تازگی از سوی مؤسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب در مقدمه این اثر چنین بیان کرده است: «در روزگار معاصر می توان سنت حسنه وقف را در حوزه فرهنگ و به طور مشخص کتاب و کتابخوانی بیش از گذشته رواج داد. چرا که این حوزه به دلیل مشکلات اقتصادی و توجه بیشتر مردم به دیگر نیازهای زندگی در انزوا و بی توجهی همسو با وقف می تواند واقفان و خیرین را به این حوزه بیشتر هدایت کند.

موسسه خانه کتاب امیدوار است با انتشار مجموعه «مشاهیر وقف کتاب در ایران» از چهره بسیاری از واقفان کتاب که ناآشنایان آشنا هستند، غبارروبی کند. در گام نخست مجموعه مشاهیر وقف کتاب در ایران، درگذشتگان قرار دارند و تقدم و تاخر انتشار کتاب های این مجموعه به معنای ارزش گذاری میراث هیچ واقفی نیست و این مجموعه بر اساس وصول آثار به خانه کتاب منتشر می شود.»

در بخش زندگی نامه این کتاب می خوانیم«حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی محمد وزیری یزدی(یزد۱۲۷۳-یزد ۱۳۵۶ش) از عالمان ناور، واقف کتابخانه وزیری یزد به آستان قدس رضوی و بانی و باعث و مشوق وقف بسیاری از املاک، باغ ها و مستغلات در حوزه یزد و کرمان از سوی نیکوکاران به آستان قدس است. وزیری، مردی گشاده رو، خوش معاشرت، فعال، خوش قیافه، شیرین، جذاب و بذله گو بود و باورش بر این بود که اگر قلم روی کاغذ گذاشت و یا حرفی زد، باید انجام شود، تا آبروی روحانیت محفوظ بماند. وزیری سوم اردیبهشت ۱۳۵۶ش/ چهارم جمادی الاول ۱۳۹۷ ق در ۸۲ سالگی و پس از پشت سر نهادن دوره ای کوتاه از بیماری درگذشت.»

از جمله خدمات فرهنگی سید علی محمد وزیری یزدی می توان به راه اندازی کتابخانه وزیری در ۱۵فروردین ماه ۱۳۳۴ش در دهلیز شمالی مسجد کهن و تاریخی جامع کبیر یزد اشاره کرد. بنیان این کتابخانه بیشتر بر پایه کتاب های ارزشمندی بود که خود در طول سالیان دراز از گوشه و کنار ایران و حتی در ورای مرز های ایران تهیه کرده و اندوخته بود. بیشتر کتاب هایی که از گنجینه شخصی اش به کتابخانه وزیری یزد منتقل شده، همه حاوی یادداشت های بسیار با ارزش و راهگشاست.

او پس از عمری خدمات فرهنگی و اجتماعی از جمله ایجاد انجمن ادبی کتابخانه وزیری و تشکیل هیئت حامیان مسجد جامع یزد در این شهر درگذشت. هم اکنون کتابخانه وزیری با داشتن ۲۴۰هزار جلد کتاب چاپی و ۵هزار نسخه خطی در ردیف ۱۰کتابخانه برتر کشور قرار دارد.

حجت الاسلام وزیری شاعری خوش قریحه بود. اما مجموعه اشعارش تاکنون گردآوری و چاپ نشده است و نمونه هایی از اشعار وی در کتاب های مجموعه وزیری و سیمای فضیلت آمده است. تنها اثر مکتوب وی مجموعه یادداشت هایی در پنج دفتر است که جلد اول آن به همت حجت الاسلام و المسلمین سید محمدتقی محصل همدانی با عنوان مجموعه وزیری در سال ۱۳۵۵ از سوی کتابخانه وزیری طبع و منتشر شد.

نخستین جلد از «مشاهیر وقف کتاب در ایران» که به معرفی زندگی سیدعلی محمد وزیری یزدی پرداخته است، به قلم حسین مسرت با شمارگان هزار نسخه در ۴۸ صفحه و به بهای ۱۰۰هزار ریال از سوی خانه کتاب راهی بازار نشر شده است.