خشکسالی ایران گریبانگیر حیات وحش شده است

به گزارش خبرنگار مهر مسئول بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی در نشست هفدهمین سال تاسیس این انجمن گفت: یکی از مهم‌ترین کارهایی که انجمن در این سال‌ها انجام داد مساله پایش یوز بود که از اصلی‌ترین کارهای ما بوده است.

عطیه تک تهرانی افزود: از دهه هشتاد دیگر می‌دانستیم که یوز داریم اما اطلاعات دقیق‌تری لازم داشتیم. از سال ۱۳۸۹ به فکر افتادیم که مطالعات دقیق‌تر و وسیع‌تری در زیستگاه‌های یوز انجام دهیم.

وی ادامه داد: شروع کار در پارک ملی کویر بود و از سال ۱۳۹۰ در زیستگاه‌های استان یزد کار گسترده‌تر شد و پایش را در سه فاز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ انجام دادیم. مجموعا ۹ زیستگاه اصلی یوز از اصلی‌ترین زیستگاه ها غیر از زیستگاه پارک ملی توران را دوربین‌گذاری کردیم.

مسئول بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی اعلام کرد: در پایان فاز اول براوردی که داشتیم کمتر از ۷۰ یوز بود و الان متاسفانه آمارمان تغییر کرده و رو به کاهش داشته است.

تک تهرانی با اشاره به مشکلات متعدد در فرایند پایش ادامه داد: در کنار این همیشه دغدغه زیستگاه را داشته‌ایم. همچنین دغدغه خشکسالی ایران را داشتیم. خشکسالی کلی ایران گریبانگیر حیات وحش ایران هم شده و زیستگاه یوز هم که در مناطق بیابانی است.

وی تاکید کرد: در یکی از زیستگاه‌ها مشکلمان شترهایی بود که آب آبشخورها را به طور کامل در یک نوبت می‌خوردند. محصور کردن آبشخور به نحوی که همه حیات وحش غیر از شترها بتوانند از آبشخور استفاده کنند اقدام بعدی ما بود. در دو هفته اخیر که بازدید داشتیم محیط‌بانان گفتند دیگر ندیدیم شترها از آبشخورها آب بخورند و دوربین هم چنین چیزی نشان نداد.

مسئول بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی در پایان گفت: یک مشکل دیگر این بود که نیاز به محیط‌بان آب داشتیم! یکی از افراد محلی را استخدام کردیم که به جای محیط‌بان وظیفه حفاظت آب را بر عهده بگیرد و به این ترتیب یک جفت چشم دیگر هم برای حفاظت به منطقه استفاده شد. همه هزینه‌های این موضوع را توسط همیاران فراهم کردیم البته همچنان برای سال آینده با توجه به تداوم خشکسالی به کمک نیاز داریم.