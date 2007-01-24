بافت فرسوده "خاک سفید" و "شمیران نو" مشکل ساز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس فرهاد یعقوبی در جلسه ای با مدیران و معاونان شهرداری منطقه 4 که امروز برگزار شد ، افزود: مشکلات مربوط به بافت های فرسوده در محله های خاک سفید و تهران نو ، شهروندان آن را دچار بلاتکلیفی کرده است به همین منظور تمامی سازمانها و بخش های مرتبط با این موضوع وارد عمل شده و برای این دو محله تعیین تکلیف کنند چرا که شهروندان بسیاری با سامانه 137 تماس گرفته و خواستار تصمیم گیری در این مورد شدند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری منطقه 4 در 9 ماهه نخست امسال پیشرفت خوبی در همه بخشها داشته است ، گفت: در برنامه و بودجه سال 86 منطقه که بر اساس مطالبات مردم نیاز شورایاری ها و محلات تنظیم شده است 52درصد افزایش بودجه در بخش عمرانی داشته ایم و امیدواریم شورای اسلامی شهر تهران این برنامه و بودجه را مصوب کنند تا نیازهای شهر برطرف شود.

یعقوبی افزود: همچنین بر اساس مطالبات شهروندان منطقه 4 از سامانه 137، این منطقه در سال آینده نیاز به 5/7 میلیارد تومان در بخش آسفالت دارد، که این موضوع نیز در برنامه سال 86 منطقه در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بنا به تاکید شهردار تهران ، همه اعتبارات و بودجه های شهرداری ها باید به محلات برود و همه نیازهای محلات که از نظر کارشناسی قابل اجرا است ، برطرف شود.

به گفته معاون امور مناطق شهرداری تهران ، ارتباط با شورایاریها یکی از مسائل اصلی فعالیت مناطق شهرداری است که در سال آینده باید تعریف بهتری پیدا کند.

وی افزود: شورایاری ها باید از برنامه های در دست اجرا در محلات خود مطلع باشند و در اجرای این برنامه ها نظارت داشته باشند.

یعقوبی در ادامه ، ارتقاء بخش خدمات شهری را از دیگر برنامه های سال آینده شهرداری عنوان کرد و گفت: فعالیت های مناطق شهرداری در همه حوزه ها به خصوص حوزه خدمات شهری باید به گونه ای باشد تا شهروندان ماه به ماه و فصل به فصل تغییرات را در محله خود احساس کنند.

وی افزود: طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله به صورت کامل در سطح منطقه 4 اجرا شده و بنا به گزارش های رسیده این منطقه به 700 عدد مخزن زباله نیاز دارد که بزودی تامین خواهد شد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه باید نظارت فنی با حساسیت بر روی فعالیت های عمرانی مناطق صورت گیرد ، گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه 4 شهرداری و دیگر مناطق گزارش شده است که به نظر من عدم نظارت نواحی شهرداری باعث این موضوع شده و امیدواریم با نظارت خوب نواحی ، کمتر با چنین مشکلاتی مواجه شویم.

وی در ادامه اظهار کرد: پروژه پارک الغدیربه علت مشکلاتی که وجود دارد نیمه تمام مانده است که به سرعت باید با رفع موانع و مشکلات ، این پروژه به پایان برسد. همچنین احداث دو مرکز خرید دام و خرید و فروش خودرو هم باید در دستور کار منطقه قرار گیرد.

یعقوبی در پایان با تاکید بر اینکه باید سطح خدمات و پروژه ها ارتقاء یابد گفت: امیدوارم برنامه و بودجه سال 86 شهرداری تهران تا پایان بهمن ماه در شورای شهر به نتیجه برسد و ما با برگزاری همه مناقصات در اسفند امسال ، از اول فروردین 86شاهد آغاز فعالیت ها در شهرداری باشیم.